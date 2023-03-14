恒指今早低開171點或0.88%，報19524點，大市成交金額20億元；國指今早低開40點或0.62%，報6549點。恒生科技指數開市報3871點，跌0.5%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。比亞迪（1211）、長和（0001）、中芯（0981）貢獻恒指較多。
藍籌7隻升，49隻下跌，20隻無升跌。長和（0001）升2.56%，報50元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌3.55%，報54.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，16隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報18元，升1.24%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報81.5元，跌2.1%。
恒指高於100天線(19314.16點)，低於250天線(19873.22點)。科指續低於100天線(3977.41點)。
銀行股向下，渣打集團（2888）開市報66.4元，跌5.82%；匯控（0005）開市報54.3元，跌3.55%；
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）無成交，報0.8元。中國飛機租賃（1848）無成交，報5.06元。鴻騰（6088）無成交，報2.1元。港燈（2638）開市報4.91元，無升跌。中通快遞（2057）開市報205.4元，無升跌。
名創優品（9896）檸萌影視（9857）納入滬深港通。名創優品開市報38元，跌2.06%。檸萌影視（9857）開市報16.6元，升1.72%。
金融壹賬通（6638）上季虧損收窄至1.8億人幣，全年蝕8.7億不派息。無成交，報1.67元。
華置（0127）向甘比續租總部，月租109萬元減近23%。無成交，報2.7元。
平安好醫生（1833）全年虧損收窄6成，不派末期息。平安好醫生：將資源集中在管理式醫療，降低毛利業務比例。開市報18元，升1.24%。
港交所（0388）行政總裁歐冠昇2022年度總薪酬金按年增逾21%。開市報322.4元，跌0.62%。
電視廣播（0511）（TVB）股價連跌三日累跌22%，匯豐減倉1300萬股，富途持貨進據六大。開市報10.48元，升0.58%。
爪哇控股（0251）發盈警，料去年轉蝕3.8億。無成交，報2.24元。
「Ken Sir」呂宇健首報增持毛記葵涌（1716）至逾5%，持股市值近630萬。開市報0.54元，升13.68%。
中國波頓（3318）發盈警，去年淨利潤料減少逾五成。無成交，報3.16元。
據報澳門六大博企已提交體育賽規劃。新濠國際發展（0200）開市報9.15元，無升跌。美高梅中國（2282）開市報9.37元，無升跌。澳博（0880）開市報3.76元，跌1.05%。永利澳門（1128）開市報7.39元，跌0.4%。銀河娛樂（0027）開市報52.3元，無升跌。金沙中國（1928）開市報26.95元，跌0.92%。
破頂股包括，伯明翰體育（2910）無成交，報1.09元；明輝國際（3828）創52周高，見0.69元，開市報0.69元，升7.81%；薈萃國際（控股）（8041）創52周高，見0.38元，開市報0.38元，無升跌；納尼亞集團（8607）創52周高，見0.44元，開市報0.44元，升4.76%。
異動股
上升異動股，包括，惠陶集團（8238）開市報0.189元，升14.55%；中國智慧能源（1004）開市報0.072元，升14.29%；毛記葵涌（1716）開市報0.54元，升13.68%；中基長壽科學（0767）開市報0.05元，升13.64%；英皇文化產業（0491）開市報0.169元，升12.67%；久泰邦達能源（2798）開市報0.94元，升11.9%；中國水業集團（1129）開市報0.18元，升11.8%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）開市報0.68元，升11.48%。
下跌異動股，包括，兗煤澳洲（3668）開市報31元，跌13.89%；安保工程控股（1627）開市報0.33元，跌9.59%；易居企業（2048）平上市低位0.335元，開市報0.335元，跌9.46%；大唐集團控股（2117）開市報0.5元，跌7.41%；渣打集團（2888）開市報66.4元，跌5.82%；怡康泰工程集團（8445）開市報1.2元，跌4%；諾輝健康（6606）開市報30.5元，跌3.63%；匯控（0005）開市報54.3元，跌3.55%。
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