穆迪將Signature Bank的次級債務評級下調至「C」,並表示將撤銷對該行的未來評級。

穆迪表示,被列入「負面觀察」的銀行包括第一共和銀行、Zions bancorcorporation、Western Alliance Bancorp、Comerica Inc 、UMB Financial Corp和Intrust Financial Corporation。穆迪指,這些銀行對未投保的存款資金的依賴以及資產組合中未實現的損失令人擔憂。