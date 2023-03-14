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燃油車亦加入降價 吉利減價最多3萬

內地電動車減價，燃油車亦加入減價潮，繼早前湖北聯合東風汽車補貼最高9萬元人民幣（下同），吉利亦推出優惠，最高補貼達3萬元。

吉利昨公布，在3月對旗下全系車型進行購置稅補貼，用戶只要在吉利汽車APP上花99元購券，即可享受50％的購置稅補貼，補貼普遍介乎3000元至6000元，部分達7000元及8000元，其中補貼最多的帝豪L Hi.P車型，至高綜合優惠達3萬元。此外，吉利還在江蘇推出特定車款促銷活動，最高折扣4.5萬元。

大陸乘聯會祕書長崔東樹表示，相關促銷主要是為了國六排放標準車型的換代和清理庫存，因舊車庫存有限，因此應是暫時的促銷活動。但是，相關活動已達成宣傳效果，預計會引起其他省市與車企效仿，屆時也能帶動其他車款的銷售。

吉利（0175）曾跌最多5.39%，低見8.78元，是2022年11月1日8.48元後最低。現報8.92元，跌3.88%。暫連跌5日，累計跌1.78元，對上一次連跌5日是2月8日。

比亞迪（1211）現報192.5元，跌3.75%；華晨中國（1114）現報3.51元，跌5.65%；廣汽集團（2238）見52周低4.72元，現報4.73元，跌2.47%；東風集團股份（0489）現報3.59元，跌2.18%；長城汽車（2333）現報8.09元，跌7.12%；北京汽車（1958）現報2元，跌2.44%；慶鈴汽車股份（1122）現報0.98元，跌3.92%；小鵬（9868）現報31.35元，跌5.71%；五菱（0305）現報0.81元，跌4.71%；理想汽車（2015）現報85.4元，跌2.95%；蔚來（9866）創上市新低，見65.15元，現報65.6元，跌4.02%；零跑（9863）現報27元，跌2.53%。

 

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