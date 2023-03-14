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恒指收市跌448點 見近3個月新低 失守100天線 北水流入增13倍

SVB倒閉，銀行股股價大跌，MSCI世界金融指數和MSCI新興市場金融指數的總市值在三天內蒸發約4650億美元。加上，瑞信在財務報告程序中發現「重大缺陷」，歐洲股市期貨向下，亞股向下，港股尾市跌幅亦加大，見近3個月新低。北水流入增加1322.21%。中移動（0941）、中石化（0386）創新高後回。香港業務的細價股上升，毛記葵涌（1716）升85%、惠陶集團（8238）升60%、賓仕國際（1705）升16%。

外圍傾向相信聯儲局在目前形勢下將會改變緊縮政策，利率期貨顯示加息機會進一步降至48.6%，隱含的加息幅度亦只有0.122%，較昨日的57.1%及0.143%更低。美債息反覆向下，美國2年期債息於4厘爭持，波幅為4.1926厘至3.8243厘之間，後者是2022年9月15日3.7734厘後最低；美國10年期債息於3.5789厘至3.4585厘波動。美息差續分化，美2年期10年期債息倒掛曾收窄至36.859基點，是2022年10月28日後最窄；但美3個月10年期債息倒掛，進一步擴至143.739基點，創紀錄最闊。

恒指今早低開171點，高位跌56點，午後進一步擴大至跌573點，全日高低波幅517點。

恒指收市跌448點或2.27%，報19247點，大市成交金額1308億元，較上日減少9.84%；國指跌151點或2.29%，報6439點。恒生科技指數收報3790點，跌2.59%。

藍籌股成交金額605.47億元，佔大市成交46.28%；科指成份股成交金額313.87億元，佔大市成交23.99%；國指成份股成交金額484.52億元，佔大市成交37.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.11%，至130.98億元，佔大市成交10%。牛熊證成交金額64.95億元，增加20.73%；窩輪成交金額66.03億元，減少12.82%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。新地（0016）、中芯（0981）、中電（0002）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，66隻下跌，1隻無升跌。中芯（0981）升6.96%，收報17.22元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌5.37%，收報12.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報17.22元，升6.96%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報21.3元，跌7.59%。

恒指失守100天線(19311.39點)。科指續低於100天線(3976.59點)。

北水南下合計淨流入48.91億元，較上日增加1322.21%，淨流入金額是3月8日75.54億元後最多。北水連續第5日流入，累計流入147.35億元，對上一次連續5日淨流入是2月27日。南水北上合計淨流入7.55億元人民幣，較上日減少72.76%，連續第2日流入，累計流入35.25億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.91%，是3月10日後最大跌幅。今曾低見19122.82點，是2022年12月21日19063.3點後最低。今日收市報19247.96點，是2022年12月21日後收市新低，當日報19160.49點。

科指曾跌最多3.25%，是3月10日後最大跌幅。今曾低見3765.19點，是3月10日3754.31點後最低。今日收市報3790.62點，是3月10日後收市新低，當日報3782.22點。

國指曾跌最多2.91%，是3月10日後最大跌幅。今曾低見6398.46點，是2022年12月20日6393.35點後最低。今日收市報6439點，是2022年12月7日後收市新低，當日報6432.95點。

午後消息股表現

永旺（0984）：今年6月將於AEON屯門店開設第二間KOMEDA'S Coffee。見52周低0.87元，收報0.89元，跌5.32%。

燃油車亦加入降價，吉利減價最多3萬。吉利（0175）收報8.91元，跌3.99%。比亞迪（1211）收報195.8元，跌2.1%。華晨中國（1114）收報3.4元，跌8.6%。長城汽車（2333）收報8.21元，跌5.74%。小鵬（9868）收報30.95元，跌6.92%。五菱（0305）收報0.8元，跌5.88%。理想汽車（2015）收報84.15元，跌4.38%。蔚來（9866）創上市新低，見65.15元，收報65.65元，跌3.95%。零跑（9863）收報27.3元，跌1.44%。

中國據報完全取消自澳洲進口煤炭限制。神華（1088）收報25.05元，跌0.4%。兗煤（1171）收報22.8元，跌1.72%。兗煤澳洲（3668）收報29.8元，跌17.22%。中煤能源（1898）收報6.29元，跌0.63%。南戈壁（1878）收報1.07元，跌2.73%。

港燈（2638）去年純利升不足1% 每股末期分派0.1609元。收報5.06元，升3.05%。

今早及隔晚消息股表現

SVB倒閉影響持續，銀行股向下。渣打集團（2888）曾跌最多7.73%，是2022年9月26日後最大跌幅，今曾低見65.05元，是2月9日64.75元後最低。收市跌7.23%，報65.4元，是2月9日後收市新低。

匯控（0005）曾跌最多6.31%，是2022年9月26日後最大跌幅，今曾低見52.75元，是1月6日51.95元後最低。收市跌4.71%，報53.65元，，是1月11日後收市新低。連跌3日，累計跌4.89元，對上一次連跌3日是2022年12月19日。

匯控（0005）20億英鎊注資SVB UK 不會對SVB作重大改變。收報53.65元，跌4.71%。

比亞迪（1211）：「Tesla停合作」為不實信息。收報195.8元，跌2.1%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）收報0.79元，跌1.25%。中國飛機租賃（1848）收報5元，跌1.19%。鴻騰（6088）收報2.11元，升0.48%。中通快遞（2057）收報200.4元，跌2.43%。

名創優品（9896）檸萌影視（9857）納入滬深港通。名創優品收報36.3元，跌6.44%。檸萌影視（9857）收報14.8元，跌9.31%。

金融壹賬通（6638）上季虧損收窄至1.8億人幣，全年蝕8.7億不派息。收報1.56元，跌6.59%。

華置（0127）向甘比續租總部，月租109萬元減近23%。收報2.61元，跌3.33%。

平安好醫生（1833）全年虧損收窄6成，不派末期息。平安好醫生：將資源集中在管理式醫療，降低毛利業務比例。收報18.26元，升2.7%。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇2022年度總薪酬金按年增逾21%。收報321.2元，跌0.99%。

電視廣播（0511）（TVB）股價連跌三日累跌22%，匯豐減倉1300萬股，富途持貨進據六大。收報11元，升5.57%。

爪哇控股（0251）發盈警，料去年轉蝕3.8億。收報2.2元，跌1.79%。

「Ken Sir」呂宇健首報增持毛記葵涌（1716）至逾5%，持股市值近630萬。創52周高，見1.79元，收報0.88元，升85.26%。

毛記葵涌（1716）曾升最多276.84%，是2018年3月28日後最大升幅，當日升幅為880%。

高見1.79元，是2021年5月17日2元後最高。

 

中國波頓（3318）發盈警，去年淨利潤料減少逾五成。收報3.14元，跌0.63%。

據報澳門六大博企已提交體育賽規劃。新濠國際發展（0200）收報8.77元，跌4.15%。美高梅中國（2282）收報9.08元，跌3.09%。澳博（0880）收報3.66元，跌3.68%。永利澳門（1128）收報7.13元，跌3.91%。銀河娛樂（0027）收報51.1元，跌2.29%。金沙中國（1928）收報26.5元，跌2.57%。

破頂股表現

破頂股包括，友聯租賃（1563）創上市新高，見19.28元，收報19.12元，升1.16%；康灃生物（6922）創上市新高，見19元，收報18.98元，升0.42%；業聚醫療（6929）創上市新高，見16.86元，收報13.2元，升11.49%；博安生物（6955）創上市新高，見25.2元，收報19.5元，升32.11%；首都金融控股（8569）創上市新高，見0.48元，收報0.48元，升3.23%；叮噹健康（9886）創上市新高，見20.2元，收報7.35元，升5.91%；衛龍（9985）創上市新高，見12.4元，收報11.36元，跌2.07%；領展供股權（2915）創上市新高，見4.89元，收報4.15元，跌1.66%；九方財富（9636）創上市新高，見17.68元，收報17.34元，升1.52%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.49元，收報1.36元，升6.25%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見13.26元，收報12.7元，升3.42%；東陽光藥（1558）創52周高，見8.88元，收報8.5元，升5.33%；毛記葵涌（1716）創52周高，見1.79元，收報0.88元，升85.26%；譽宴（1483）創52周高，見1.49元，收報1.02元，升5.15%；海亮國際（2336）創52周高，見0.222元，收報0.185元，升8.82%；招金礦業（1818）創52周高，見9.85元，收報9.54元，升3.7%。

破頂指數成份股包括，中石化（0386）創52周高，見4.8元，收報4.64元，跌3.13%；中移動（0941）創52周高，見65.4元，收報63.7元，跌1.77%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.495元，收報0.495元，跌1%；佳兆業（1638）低見0.315元，收報0.325元，跌32.99%；蔚來（9866）低見65.15元，收報65.65元，跌3.95%；東曜藥業（1875）低見2元，收報2.11元，跌1.4%；中國擎天軟件（1297）低見0.275元，收報0.28元，跌30%；易居企業（2048）低見0.33元，收報0.335元，跌9.46%；藍月亮（6993）低見4.38元，收報4.4元，跌2.22%；金禧國際控股（0091）低見0.022元，收報0.024元，跌4%；中國長遠（0110）低見0.035元，收報0.33元，升6.45%；富陽（0352）低見0.194元，收報0.194元，跌14.54%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，保利協鑫（3800）低見1.85元，收報1.89元，跌5.03%；山水水泥（0691）低見1.5元，收報1.5元，跌2.6%；渝太地產（0075）低見0.495元，收報0.55元，無升跌；王氏國際（0099）低見1.78元，收報1.78元，跌4.81%；正商實業（0185）低見1.05元，收報1.08元，跌3.57%；博富臨置業（0225）低見8.8元，收報8.8元，無升跌；中能控股（0228）低見0.103元，收報0.11元，跌0.9%；復興亞洲（0274）低見0.11元，收報0.116元，跌20%；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；中發展控股（0475）低見0.41元，收報0.41元，跌21.15%。

異動股

上升異動股，包括，毛記葵涌（1716）創52周高，見1.79元，收報0.88元，升85.26%；惠陶集團（8238）收報0.265元，升60.61%；中國環境資源（1130）收報0.053元，升55.88%；博安生物（6955）創上市新高，見25.2元，收報19.5元，升32.11%；道和環球（0915）收報0.15元，升22.95%；中國智慧能源（1004）收報0.077元，升22.22%；PERFECTECH INTL（0765）收報1.03元，升18.39%；星光文化（1159）創52周高，見0.78元，收報0.365元，升17.74%；長城匯理（8315）收報0.3元，升17.65%；賓仕國際（1705）收報0.345元，升16.95%。

下跌異動股，包括，景瑞（1862）收報0.365元，跌38.14%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.315元，收報0.325元，跌32.99%；中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.275元，收報0.28元，跌30%；NEXION TECH（8420）收報0.057元，跌27.85%；瑞遠智控（8249）收報0.074元，跌24.49%；江山控股（0295）收報0.05元，跌23.08%。

 

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