期內，非利息收入減少4%至3.68億元，主要由於市場氣氛在2022年依然疲弱，信託基金業務和證券經紀及投資服務收入分別減少52%及30%。

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集團減值虧損總額為2.99億港元，按年增加 33%。在預期的一些關鍵經濟因素下滑及貸款和債務證券投資持續增長的綜合影響下，集團第一及第二階段的貸款及其他金融工具減值虧損分別為5,100萬元及1,100萬元。第三階段的貸款減值虧損(扣除壞賬收回後)為 2.36億元。 於去年底，計及商業票據和銀行同業貸款的減值貸款比率為0.45%，減值貸款覆蓋率則為 95.6%。

截至去年底，集團的普通股權一級資本比率和一級資本比率皆為 16.01%，總資本比率為 17.78%。平均流動性維持比率處於 71.94%。