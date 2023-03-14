富邦銀行公布，截至去年底止全年純利5.43 億元，按年增長41%，主要是由於營運收入上升18%，惟部分增長被減值虧損上升33% 所抵銷。受淨息差擴闊及貸款和債務證券投資組合增長帶動，淨利息收入增加25%至16.07億元。淨息差擴大13個基點至1.41%。
期內，非利息收入減少4%至3.68億元，主要由於市場氣氛在2022年依然疲弱，信託基金業務和證券經紀及投資服務收入分別減少52%及30%。
其他報道
傳招商局及中遠集團等企業有意以40億美元收購和記港口兩成權益
電視廣播料2022財政年度應佔虧損擴大至7.9億元至8.3億元
恒指收市跌448點 見近3個月新低 失守100天線 北水流入增13倍
永旺：今年6月將於AEON屯門店開設第二間KOMEDA'S Coffee
穆迪下降並撤銷Signature Bank評級 ６銀行列負面觀察名單
集團減值虧損總額為2.99億港元，按年增加 33%。在預期的一些關鍵經濟因素下滑及貸款和債務證券投資持續增長的綜合影響下，集團第一及第二階段的貸款及其他金融工具減值虧損分別為5,100萬元及1,100萬元。第三階段的貸款減值虧損(扣除壞賬收回後)為 2.36億元。 於去年底，計及商業票據和銀行同業貸款的減值貸款比率為0.45%，減值貸款覆蓋率則為 95.6%。
截至去年底，集團的普通股權一級資本比率和一級資本比率皆為 16.01%，總資本比率為 17.78%。平均流動性維持比率處於 71.94%。