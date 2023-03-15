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預期聯儲局加息25基點 道指升336點 道指標指創兩個月最大升幅

美國核心CPI漲幅超預期，意外達到五個月來最大，交易員預測聯儲局下周有80%的機會率加息25基點。美國銀行股反彈，First Republic創有史以來最大單日漲幅，但銀行業評級展望遭穆迪下調，據報聯儲局考慮對中型銀行實施更嚴規定。美債息隔晚反覆向上，美債息差收窄，道指標指創兩個月最大升幅，納指創1個月最大升幅及連升兩日。

道瓊斯工業平均指數收漲336點，升幅1.06%，報32155點。標普500指數收漲63點，升幅1.65%，報3919點。納斯達克綜合指數收漲239點，或2.14%，報11428點。

Salesforce升4.2%，報182.89美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻14點，而Amgen跌1.12%，報230.58元，拖低道指5點。

科技股方面，蘋果收市報152.59元，升1.4%，谷歌母公司Alphabet收市報93.97元，升3.13%，亞馬遜收市報94.88元，升2.65%，Facebook收市報194.02元，升7.25%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.53%，報449點。德國DAX指數收漲1.83%，報15232點；法國CAC 40指數漲1.86%，報7141點；英國富時100指數收漲1.18%，報7637點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.62%，報6880點。

美國2年期債息曾升最多10.52%，是2022年6月13日後最大升幅，高見4.3948厘，是3月13日4.5317厘後最高。低見3.8243厘，是2022年9月15日3.7734厘後最低。收報4.2504厘，升6.89%，是3月10日後收市新高。

美國10年期債息隔晚以最高位收，報3.6892厘，升3.25%，是2月21日後最大升幅。曾高見3.6892厘，亦曾跌最多3.21%，低見3.4585厘。

美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至36.859厘，是2022年10月28日34.721厘後最窄。收市報56.744厘，是3月13日後收市最窄。

美3個月10年期債息倒掛，曾擴闊至143.739基點，創紀錄最闊，收市息差收窄至115.476基點，是3月13日後最窄。

道指曾升最多1.53%，是1月6日後最大升幅，當日升幅為2.37%。高見32306.59點，是3月10日32422.1點後最高。收市報32155.4點，是3月9日後收市新高，當日報32254.86點。

標指曾升最多2.11%，是1月6日後最大升幅，當日升幅為2.58%。高見3937.29點，是3月9日4017.81點後最高。收市報3919.29點，是3月8日後收市新高，當日報3992.01點。

納指曾升最多2.49%，是2月2日後最大升幅，當日升幅為3.84%。高見11467.02點，是3月9日11667.12點後最高。收市報11428.15點，是3月8日後收市新高，當日報11576點。連升2日，累計升289.26點，對上一次連升2日是3月3日。

 

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