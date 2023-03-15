個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.99%，折合報348.39元；阿里巴巴（9988）升2.83%，折合報82.26元；美團（3690）升2.21%，折合報128.17元；匯控（0005）升2.78%，折合報55.14元；建行（0939）升0.42%，折合報4.94元。

道期現跌0.158%；標期現跌0.1%；納期現跌0.15%。日股現升0.33%，韓股現升1.25%，澳股現升0.27%。

VIX指數隔晚跌10.52%或2.79點，報23.73點。

紐油現升0.71%或0.51美元，報71.84美元；布油現升0.51%或0.39美元，報77.85美元；金價現跌0.15%或2.92美元，報1901.09美元；LME 銅期貨隔晚跌1.09%或97.5美元，報8833.5美元。美國10年期債息現跌0.15%或0.0057厘，報3.6835厘。

今日焦點股份可留意：

國泰（0293）：目標今年回歸盈利，到2024年完全恢復到疫情前運能。

多間公司最快今日公布業績，包括，長建（1038）、萬國數據（9698）、中國平安（2318）、電能實業（0006）、保誠（2378）、新秀麗（1910）、大酒店（0045）等。

正榮地產（6158）料3月底前提呈境外債建議，22年度料虧損最多135億。

摩通：看不到匯控（0005）與矽谷銀行有明顯協同效應。Ken Sir:匯控收購SVB或影響來年純利，指沒為小股東着想。

基金股東Dodge & Cox減持電視廣播（0511）共600萬股，套現7837萬。電視廣播料2022財政年度應佔虧損擴大至7.9億元至8.3億元。

匯豐減按揭鎖息上限0.25厘，至3.375厘。留意地產股。

投資虧損拖累，雲鋒金融（0376）去年轉蝕2.6億元。

博尼控股（1906）盈警料去年稅前虧損擴大至7000萬人幣。

中銀香港（2388）向聯交所申請增設人民幣櫃台。

長江生命科技（0775）去年純利跌19%，派末期息0.8分，主因港元匯率疲弱所致。

私有化傳聞日，施羅德減持ASMPT（0522）。

中國飛機租賃賃（1848）去年少賺86%，末期股息0.15元。

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