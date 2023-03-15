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國泰：今年或轉賺 客運量已恢復50% 年底料增至70% 票價會回落

彭博社報道，國泰航空（0293）行政總裁林紹波表示，今年很有可能轉賺，並在2024年恢復滿負荷運轉。

疫情期間，國泰業務陷入絕境，林紹波表示，國泰正盡力以最快速度重建，雖仍舊面對人力資源短缺限制，但認為重建過程符合預期，不認為處於任何形式的危機模式之中。

林紹波表示，人力短缺不只限於空中服務員，也存在於地面人員，不僅對國泰航空如此，對整個航空生態系統也是如此。國泰已全力訓練機師，因疫情期間無法有足夠的飛行時間以符合資格。

林紹波表示，對於內地重發旅遊簽證後的交通流量感到非常樂觀，國泰整體客運量本月應恢復到疫情前水平的50%左右，到年底將恢復到70%，而「在疫情期間讓我們得以生存」的貨運服務預計將恢復到85%。

林紹波又指，其中一個重要的目標是，保持國泰整體的生產力及競爭力，所以不能只著眼於人手，公司已對多項工作作出改變。

機票價格方面，林紹波指，預計隨著年底運力恢復至70%，票價將會進一步下降。

林紹波又指，商務旅客的恢復情況比想像中好。

林紹波指，早前因疫情而在香港以外長期停泊的飛機，將最快於明年回歸。

林紹波指，香港快運目前規模仍細，認為有很大潛力成為國泰的增長引擎。

林紹波表示，今年國泰未必恢復派息，這取決於業務表現。國泰計劃先支付政府15億元優先股累計股息，然後才考慮分紅。

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