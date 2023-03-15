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恒指高開275點 科指升2.2%10天線下試100天線 匯控升1.8% TVB跌7%

恒指今早高開275點或1.44%，報19523點，大市成交金額19億元；國指今早高開88點或1.38%，報6527點。恒生科技指數開市報3876點，升2.25%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中海油（0883）、港鐵（0066）、新世界發展（0017）拖累大市。

藍籌59隻升，4隻下跌，13隻無升跌。網易（9999）升4.33%，報134.8元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌1.15%，報21.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報169.1元，升5.03%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報7.27元，跌0.14%。

恒指高於100天線(19337.48點)。科指10天線(3989.81點)下試100天線(3981.99點)，指數續於100天線。

國泰（0293）：今年或轉賺，客運量已恢復50%，年底料增至70%，票價會回落。開市報7.22元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長建（1038）開市報44元，升0.46%。萬國數據（9698）開市報15.8元，升4.91%。中國平安（2318）開市報51.7元，升1.97%。電能實業（0006）開市報43.7元，升0.69%。保誠（2378）無成交，報110.1元。新秀麗（1910）開市報20.6元，升1.73%。大酒店（0045）無成交，報7.98元。

正榮地產（6158）料3月底前提呈境外債建議，22年度料虧損最多135億。無成交，報0.247元。

摩通：看不到匯控（0005）與矽谷銀行有明顯協同效應。Ken Sir:匯控收購SVB或影響來年純利，指沒為小股東着想。開市報54.65元，升1.86%。

基金股東Dodge & Cox減持電視廣播（0511）共600萬股，套現7837萬。電視廣播料2022財政年度應佔虧損擴大至7.9億元至8.3億元。開市報10.2元，跌7.27%。

匯豐減按揭鎖息上限0.25厘，至3.375厘。新世界發展（0017）開市報21.5元，跌1.15%。新鴻基地產（0016）開市報106.3元，升0.28%。長實集團（1113）開市報49.9元，升1.11%。恒地（0012）開市報27.7元，無升跌。信和置業（0083）開市報10.08元，升1.92%。匯控（0005）開市報54.65元，升1.86%。中銀香港（2388）開市報26元，升0.39%。恒生（0011）開市報117.4元，升0.17%。

投資虧損拖累，雲鋒金融（0376）去年轉蝕2.6億元。無成交，報1.18元。

博尼控股（1906）盈警料去年稅前虧損擴大至7000萬人幣。無成交，報0.475元。

中銀香港（2388）向聯交所申請增設人民幣櫃台。開市報26元，升0.39%。

長江生命科技（0775）去年純利跌19%，派末期息0.8分，主因港元匯率疲弱所致。開市報0.79元，無升跌。

私有化傳聞日，施羅德減持ASMPT（0522）。開市報72.6元，無升跌。

中國飛機租賃（1848）去年少賺86%，末期股息0.15元。開市報4.9元，跌2%。

破頂股表現

破頂股包括，心泰醫療（2291）創上市新高，開市報33.8元，升11.74%；高視醫療（2407）創上市新高，開市報55.95元，升6.27%；GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，開市報3元，升7.14%；亞信科技（1675）創52周高，開市報15.52元，升1.31%。

異動股

上升異動股，包括，富一國際控股（1470）開市報0.086元，升14.67%；中科生物（1237）開市報0.055元，升14.58%；恩典生命科技（2112）開市報0.65元，升12.07%；中國環保能源（0986）開市報0.056元，升12%；心泰醫療（2291）創上市新高，見33.8元，開市報33.8元，升11.74%；上美股份（2145）開市報29.05元，升11.09%；中發展控股（0475）開市報0.455元，升10.98%；復興亞洲（0274）開市報0.128元，升10.34%；香港生力啤（0236）開市報0.8元，升9.59%；天立教育（1773）開市報2.55元，升7.59%。

下跌異動股，包括，嘉利國際（1050）開市報1.21元，跌15.97%；華昱高速（1823）開市報1.8元，跌9.55%；中國信息科技（8178）開市報2.2元，跌8.71%；國農金融投資（8120）開市報0.13元，跌8.45%；電視廣播（0511）開市報10.2元，跌7.27%；眾安集團（0672）開市報0.222元，跌5.53%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報7.35元，跌5.53%；鼎石資本（0804）開市報0.345元，跌4.17%；ＦＩ二華夏納一百（7522）開市報2.15元，跌3.76%；首控集團（1269）開市報0.077元，跌3.75%。

 

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