美債息高位急回，特別是2年期債息，因而推動美2年期10年期債息倒掛大幅收窄至近5個月最窄，但美3個月10年期債息則續保持相當闊的倒掛水平及兩個月最闊的收市水平。美股個別發展，道指見近兩個月最大跌幅，納指則連升3日及見一周收市高。

道瓊斯工業平均指數收跌280點，跌幅0.88%，報31874點。標普500指數收跌27點，跌幅0.7%，報3891點。納斯達克綜合指數收漲5點，或0.06%，報11434點。

道指跌3.09%，報312.19美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累65點，而微軟升1.78%，報265.44元，貢獻道指30點。

科技股方面，蘋果收市報152.99元，升0.26%，谷歌母公司Alphabet收市報96.11元，升2.27%，亞馬遜收市報96.2元，升1.39%，Facebook收市報197.75元，升1.92%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.92%，報436點。德國DAX指數收跌3.27%，報14735點；法國CAC 40指數跌3.59%，報6885點；英國富時100指數收跌3.84%，報7344點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.39%，報6716點。

美債

美債息高位急回，美國10年期債息由3.7045厘，轉為曾跌最多8.37%，是2021年11月26日後最大跌幅，隔晚曾低見3.3803厘，是2月3日3.3635厘後最低。收市報3.4548厘，是2月2日後收市新低。

美國2年期債息亦由高位4.407厘，跌至低見3.7115厘，是2022年9月13日後最低。收市報3.8874厘，是2022年9月16日後收市新低，當日報3.8671厘。

美2年期10年期債息倒掛，由72.043基點，急速收窄至29.397基點，是2022年10月25日-27.056基點後最窄。收市報44.092基點，是3月13日後收市最窄。

美3個月10年期債息則續保持相當闊的倒掛水平，由倒掛141.104點，曾收窄至114.383基點。收市報125.619基點，是1月19日後收市最闊。

美股

道指曾跌最多2.26%，是2022年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.41%。低見31429.82點，是2022年10月25日31423.53點後最低。收市報31874.57點，是3月13日後收市新低，當日報31819.14點。

標指曾跌最多2.07%，是3月9日後最大跌幅，當日跌幅為2.09%。低見3838.24點，是3月13日3808.86點後最低。收市報3891.93點，是3月13日後收市新低，當日報3855.76點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月14日。

納指曾升最多0.17%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.49%。高見11447.9點，是3月14日11467.02點後最高。收市報11434.05點，是3月8日後收市新高，當日報11576點。連升3日，累計升295.16點，對上一次連升3日是2月15日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月14日。

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