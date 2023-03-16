恒指今早低開341點或1.75%，報19197點，大市成交金額21億元；國指今早低開95點或1.46%，報6464點。恒生科技指數開市報3804點，跌1.59%。恒指10天線將跌穿250天線；科指10天線跌穿100天線。

銀行股下跌，渣打集團（2888）開市報62.15元，跌6.89%；匯控（0005）開市報53.4元，跌3.26%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。農夫山泉（9633）、石藥（1093）、中電（0002）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，58隻下跌，12隻無升跌。翰森製藥（3692）升4.79%，報14.88元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌4.97%，報76.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，25隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報31.6元，升1.94%；跌幅最大的是快手（1024）開市報49.8元，跌2.92%。

恒指10天線(19868.39點)下試250天線(19860.99點)，續低於100天線(19364.51點)。科指10天線(3956.66點)跌穿100天線(3987.97點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長實集團（1113）開市報49.65元，跌0.2%。長和（0001）開市報49.05元，無升跌。李寧（2331）開市報64.65元，無升跌。361度（1361）無成交，報3.76元。灣區發展（0737）無成交，報2元。貝殼（2423）無成交，報45.75元。閱文（0772）開市報34.05元，升0.44%。康哲藥業（0867）開市報12.38元，升1.48%。美麗華酒店（0071）無成交，報11.7元。順豐房託（2191）無成交，報2.94元。

禹洲（1628）發盈警，料去年虧損120億人幣。無成交，報0.335元。

中國汽車內飾（0048）稱一名董事正受本港政府機構調查。無成交，報0.4元。

有線寬頻（1097）發盈警，料去年虧損按年大增逾1.4倍。無成交，報0.05元。

中廣核（1816）去年純利99.6億人幣微升2%，末期息8.7分。開市報1.89元，跌0.53%。

裕元工業（0551）去年多賺1.5倍，末期股息增2.5倍派0.7元。開市報11元，升2.04%。

電盈（0008）旗下OTT平台Viu（黃Viu）擬推更多粉絲見面會，按現場活動製獨家內容。無成交，報3.93元。

越秀（0123）林昭遠：美元債那麼貴，不是我的菜。開市報11.2元，升1.08%。

新秀麗（1910）去年多賺近21倍至3.13億美元，不派息。開市報22.35元，升5.18%。

平保（2318）新業務價值去年跌24%料今年回復增長，派末期息1.5元。開市報50.1元，跌4.11%。

南航（1055）上月客運運力按年升27.5%。無成交，報5.77元。

Dodge & Cox再減持電視廣播（0511）至7.19%，套現4375萬。開市報9.34元，跌4.69%。

耐世特（1316）去年純利「腰斬」至5801萬美元，息0.0047美元。開市報4.48元，跌2.82%。

保誠（2378）：暫無計劃遷冊到港。開市報104.7元，跌3.77%。

電能（0006）去年純利跌8%至56.5億，遜預期。開市報43.4元，跌0.12%。

長建（1038）去年純利升3%至77.5億，大幅遜預期。開市報44.15元，升0.34%。

港交所（0388）就股份交易申請增設人民幣櫃台。開市報326元，跌1.39%。

大酒店（0045）：行業愈少限制愈有幫助，香港業務近月有改善。開市報8元，升1.14%。

破頂股表現

破頂股包括，常茂生物（0954）創52周高，見0.91元，開市報0.91元，升13.75%。

破底股方面

1隻股份創52周低，包括贛鋒鋰業（1772）開市報47.8元，跌0.93%。

異動股

上升異動股，包括，華夏文化科技（1566）開市報0.105元，升28.05%；億達中國（3639）開市報0.4元，升14.29%；常茂生物（0954）創52周高，見0.91元，開市報0.91元，升13.75%；盛諾集團（1418）開市報0.083元，升13.7%；嘉宏教育（1935）開市報1.38元，升13.11%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）開市報0.7元，升11.11%；浩柏國際（8431）開市報0.53元，升10.42%；聚利寶控股（8527）開市報0.92元，升9.52%；亨泰（0197）開市報0.06元，升9.09%；五谷磨房（1837）開市報0.56元，升7.69%；北大資源（0618）開市報0.12元，升7.14%。

下跌異動股，包括，渣打集團（2888）開市報62.15元，跌6.89%；綠色經濟（1315）開市報0.015元，跌6.25%；佳兆業（1638）開市報0.39元，跌6.02%；寶寶樹集團（1761）開市報0.335元，跌5.63%；MONGOL MINING（0975）開市報3.1元，跌5.2%；勝利管道（1080）開市報0.076元，跌5%；友邦（1299）開市報76.5元，跌4.97%。

其他報道

美國據報要求TikTok中資股東出售持股 否則將面臨禁令

First Republic Bank據悉考慮包括出售在內的各種選項

瑞信向央行借最多500億瑞郎 回購證券 美期、歐股期貨上升

港股ADR跌457點 夜期低水310點 長實長和李寧等業績

美國利率期貨市場發生罕見熔斷

美股跌幅收窄 美債息下降 加息預期降溫 道指跌280點 納指連升3日

北水增持山高新能源 減持國美