統計處公布，截至2月底三個月失業率報3.3%，符預期，同時連跌第10個月，是2019年12月後新低，當月報3.3%。失業人數為11.57萬人。就業不足率亦由1.4%降至1.3%。總就業人數減1.2萬人至365.02萬人，總勞動人口減少1.46萬人，降至376.6萬人，連續4個月下降。
統計處表示，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中零售業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和保險業。
按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.2個百分點至4.3%。其中，零售業的失業率下跌0.3個百分點至3.9%，餐飲服務活動業的失業率微跌0.1個百分點至4.8%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是運輸業和藝術、娛樂及康樂活動業。
勞工及福利局局長孫玉菡表示，「失業及就業不足情況繼續改善。隨着經濟活動繼續復常及訪港旅遊業反彈，勞工市場情況在短期內應會進一步改善」。
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