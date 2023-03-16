moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

長實全年多賺2.08% 略遜預期 末期息增3.4%至1.85元

長實（1113）公布2022年度業績，全年多賺2.08%至216.83億元，稍低於市場預期的223.81億元，每股盈利為5.98元，按年升3.6%，派末期股息每股1.85元，按年增3.4%，全年派息2.28元，按年增加3.6%。

集團收入563.41億元，按年跌9.26%，低於市場預期的641.89億元﹔當中已確認物業銷售收益為103.39億元，按年跌43.02%，已確認之物業銷售收入（包括攤佔合營企業)為257.56億元，按年跌31.86%，主要包括香港Sea to Sky 和 21 Borrett Road 第 1 期的住宅單位及車位銷售；上海商用發展物業 － 世紀盛薈廣場的銷售；及廣州逸翠莊園和北京譽天下的住宅單位銷售。

集團不計及農地的可開發土地儲備約7,500 萬平方呎，其中700 萬平方呎、6,400 萬平方呎及 400 萬平方呎分別位於香港、內地及海外。

去年長實物業租務收入58.43億元，按年跌12.7%， 收益為46.9億元，按年跌17.15%﹔酒店及服務套房業務收入32.28億元，按年增19.07%，收益5.67億元，按年升42.1%，平均入住率由 2021 年37%上升至 58%，而服務套房以長租住客為主，平均入住率維持約 90%。

英式酒館業務收入209.39億元，按年升46.6%，經扣除資產減值9.94億元，溢利收益為8.35億元，扭轉去年虧損5500萬元的情況。

 

其他報道

香港失業率連跌十個月 降至3.3% 創逾3年新低

長實全年多賺3.6% 末期息1.85元

全日沽空金額171億 比率降至15.4% 盈富沽空最多

長和去年按IFRS 16後基準多賺9.5%至366.8億元 勝預期 末期息2.086元

恒指收市跌335點 見近3個月低 成交增3% 北水流入減47%

中國鐵塔與珠海格力電器簽協議   提供基站空調產品解決方案

瑞信CDS跌13% 但仍高達2967基點 股價大升40%

達勢IPO 入場費5555.47元

百度李彥宏﹕「文心一言」非中美對壘的工具  有650企業接入生態

百度類ChatGPT應用「文心一言」正式發布 李彥宏：市場有需求

匯控祈耀年：已向英國矽谷銀行注入20億英鎊資金