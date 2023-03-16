集團收入563.41億元，按年跌9.26%，低於市場預期的641.89億元﹔當中已確認物業銷售收益為103.39億元，按年跌43.02%，已確認之物業銷售收入（包括攤佔合營企業)為257.56億元，按年跌31.86%，主要包括香港Sea to Sky 和 21 Borrett Road 第 1 期的住宅單位及車位銷售；上海商用發展物業 － 世紀盛薈廣場的銷售；及廣州逸翠莊園和北京譽天下的住宅單位銷售。

集團不計及農地的可開發土地儲備約7,500 萬平方呎，其中700 萬平方呎、6,400 萬平方呎及 400 萬平方呎分別位於香港、內地及海外。

去年長實物業租務收入58.43億元，按年跌12.7%， 收益為46.9億元，按年跌17.15%﹔酒店及服務套房業務收入32.28億元，按年增19.07%，收益5.67億元，按年升42.1%，平均入住率由 2021 年37%上升至 58%，而服務套房以長租住客為主，平均入住率維持約 90%。

英式酒館業務收入209.39億元，按年升46.6%，經扣除資產減值9.94億元，溢利收益為8.35億元，扭轉去年虧損5500萬元的情況。

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