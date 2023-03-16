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AXA 安盛：全面通關後 保費收入達雙位數增長

AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示，由於今年香港與內地全面通關，由年初至今保費收入升了高雙位增長，並有信心今年增長超越2022年。

同時由於內地來港投保增加，也要「搶人才」，希望多增聘人手。

AXA 安盛公佈其年度「AXA 安盛心理健康研究 2023」結果，對全球的心理健康狀況作出了評估。研究顯示香港人的心理健康狀況輕微改善，有20%的受訪者表示自己「心靈豐盛」，比 2022 年的 17% 增加三個百分點。但較全球平均的24%略低。

AXA 安盛調查，在2336名香港的受訪者中，有 72%於過去12 個月曾感到中度至極度嚴重的壓力，當中大部份(61%)選擇 自行處理或不處理壓力症狀，只有 39%的受訪者有尋求專業或其他協助。而根據調查，當中只有 38%的受訪 者表示其情況得到良好管理，反映香港人在壓力管理方面仍有改善空間。

尹玄慧表示，研究顯示，七成受訪者為在職人士，但只有 17%認為自己在職場上是心靈豐盛。 香港人普遍需要長時間工作並面對沉重工作壓力，當中只有 53%受訪者表示對其工作量有自主權，此外，37%表示能夠在工作和生活之間取得平衡，這反映香港人在職場上的心理健康狀況有顯著改善空間。 研究識別出有六項促進香港職場心理健康的重要因素，以有效支援在職人士。

對於大部份僱主而言，挽留人才是一大挑戰。研究顯示，感到心靈豐盛的僱員中，超過80%表明在短期內無意離開現在的工作崗位，甚至完全沒有離職意欲。

 

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