moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

順豐房託可供分派收入總額增1% 末期分派每基金單位0.1407元

順豐房託（2191）公布，2022年度可供分派收入總額為2.219億元（港元，下同），按年增1%，末期分派每基金單位0.1407元，連同中期分派合計0.2774元，派息比率為100%。

去年收益4.215億元，按年增16.8%，當中來自青衣物業的收益3.18億元，按年增20.25%﹔長沙物業收益2738.6萬元，按年增31.37%﹔佛山物業收益5465.5萬元，按年增22.77%﹔蕪湖物業收益2179.4萬元，按年增39.84%。

順豐房託的整體投資組合出租率於去年內有所改善，並於2022年年底錄得98.2%，青衣物業、長沙物業、佛山物業及蕪湖物業截至2022年底出租率分別為97.3%、99.1%、100%及96.4%。

集團指，面對2022年挑戰重重的經濟狀況，在管理順豐房託的財務風險時採取審慎的策略，並於2022年2月訂立利率掉期合約以對沖9億港元，相等於2022年度末尚未償還的港元定期貸款約41.7%，藉此減低利率波動的影響。

計及於2022年度初訂立的利率掉期合約後，公司在去年總借款、港元借款和人民幣借款的加權平均實際年利率分別為2.94%、2.52%及5.36%，2021年則分別為1.69%、1.18%及5.50%。