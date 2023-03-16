去年收益4.215億元，按年增16.8%，當中來自青衣物業的收益3.18億元，按年增20.25%﹔長沙物業收益2738.6萬元，按年增31.37%﹔佛山物業收益5465.5萬元，按年增22.77%﹔蕪湖物業收益2179.4萬元，按年增39.84%。

順豐房託的整體投資組合出租率於去年內有所改善，並於2022年年底錄得98.2%，青衣物業、長沙物業、佛山物業及蕪湖物業截至2022年底出租率分別為97.3%、99.1%、100%及96.4%。

集團指，面對2022年挑戰重重的經濟狀況，在管理順豐房託的財務風險時採取審慎的策略，並於2022年2月訂立利率掉期合約以對沖9億港元，相等於2022年度末尚未償還的港元定期貸款約41.7%，藉此減低利率波動的影響。

計及於2022年度初訂立的利率掉期合約後，公司在去年總借款、港元借款和人民幣借款的加權平均實際年利率分別為2.94%、2.52%及5.36%，2021年則分別為1.69%、1.18%及5.50%。