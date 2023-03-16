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閱文：反盜版空間仍很大 料下月開拍《慶餘年2》

閱文集團（0772）去年少賺67%至6.1億元人民幣（下同），集團總裁侯曉楠表示，去年收入下滑主要受降本增效措施所影響，集團主動減少購買流量等投入，同時進行渠道優化，帶動淨利潤有所改善。他又稱，過去行業由低效增長所帶動，現時已逐步被摒棄，對內容的需求就達到前所未有的高度，旗下起點APP亦錄得強勁增長，全年收入按年升三成，去年12月MAU按年增長高達八成，ARPU等多項數據亦創下新高。

他強調，對集團而言，不論是付費及免費內容，最重要的是優質作家的孵化，未來仍是集團的優勢所在。

侯曉楠指出，集團於2021年下半年推出反盜版體系，起點讀書APP啟用反盜版體系後，30日內新增用戶中由盜版轉化的用戶高達40%。他續稱，盜版與互聯網是一個共生的狀態，去年是行業的起點，仍有很長時間去推動反盜版，比起影視及音樂行業的付費用戶比例為15%，現時閱讀行業只有3%付費，相信仍有很大空間。

影視業務方面，閱文首席執行官程武指出，雖然過去數年影視作品數量有下降，不過現時缺的是優秀劇集，現時已回歸到以內容為主，經營層面規範可令行業健康發展。集團有著獨特優勢，作家基礎龐大，網文可改編成影視、動畫等業務之間結合亦很緊密。他又透露，《慶餘年2》將於下個月開拍，大部分為原班人馬，但暫未確定何時可播出。

近日ChatGPT成為市場熱話，侯曉楠相信，ChatGPT將對產業鏈帶來更多可能性，亦有望降低成本，不過現時功能仍未完善，認為文字創作仍需要生活感知，集團會繼續關注情況。