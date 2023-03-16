去年貝殼總交易額為2.6096萬億元，按年跌32.3%，去年存量房交易的總交易額為1.5765萬億元，按年跌23.4%﹔去年新房交易的總交易額為9,405億元，按年跌41.5%。去年家裝家居的總交易額為54億元，而2021年為2.13億元，按年升24.35倍。去年新興業務及其他的總交易額為873億元，按年跌53.2%。

截至2022年12月31日門店數量為4.0516萬家，按年減20.6%﹔活躍門店數量為3.7446萬家，按年減17.4%。經紀人數量為39.4020萬名，按年減13.3%﹔活躍經紀人數量為34.9681萬名，按年減14%。

貝殼主席兼首席執行官彭永東指，在2022年充滿挑戰的住房市場中，公司實現了從高速增長，到高質量增長的戰略轉型，不僅令其繼續在總交易額方面跑贏市場，並培育起了家裝業務等新增長引擎，2022年亦在存量房及新房業務兩個方面，實現貢獻利潤率的提升。2022年採取的措施讓公司收入更多元化，降低成本及風險，使公司經營變得更高效、更多元化及更健康。隨著積極的房地產政策出台，及市場顯現復甦跡象。

執行董事兼首席財務官徐濤指，去年經調整淨利潤逆勢增長24%，自由現金流更加強勁，說明貝殼重心成功從高速增長轉移到高質量增長，進一步鞏固其領先市場地位。