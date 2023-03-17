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摩通等11行金援第一信託銀行 銀行股反彈 道指升371點

摩根大通等11家美國銀行將聯合向第一信託銀行存入300億美元，銀行股應聲反彈，財長耶倫周四在國會強調美國銀行體系依然穩固，矽谷銀行倒閉後，財政部正在密切監控美國銀行業的信貸收縮風險。截至3月15日的一周，聯儲局貼現窗口借款暴增至創紀錄的1528.5億美元，超過2008年金融危機時期。美債息向下，10年期債息曾見1個月低，美2年期10年期債息倒掛擴闊，美3個月10年期倒掛收窄。標指納指見3日高，納指見1個月最大升幅及收市新高，連升4日。

道瓊斯工業平均指數收漲371點，升幅1.17%，報32246點。標普500指數收漲68點，升幅1.76%，報3960點。納斯達克綜合指數收漲283點，或2.48%，報11717點。

微軟升4.05%，報276.2美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻70點，而Walmart跌0.97%，報138.28元，拖低道指8點。

科技股方面，蘋果收市報155.85元，升1.86%，谷歌母公司Alphabet收市報100.32元，升4.38%，亞馬遜收市報100.04元，升3.99%，Facebook收市報204.93元，升3.63%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.19%，報441點。德國DAX指數收漲1.58%，報14967點；法國CAC 40指數漲2.04%，報7025點；英國富時100指數收漲0.9%，報7410點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.53%，報6886點。

美2年期10年期債息倒掛屆乎40.198基點至72.311基點，收市報58.854基點，是3月10日後收市最闊。

美3個月10年期債息屆乎109.652基點(3月9日後最窄)至136.535基點。收市報115.926基點，是3月14日後收市最窄。

美國10年期債息曾跌至3.3635厘，是2月3日後最低。美國2年期債息屆乎3.8149厘至4.2074厘，收市報4.1572厘，是3月14日後收市最闊。

道指曾升最多1.28%，是3月14日後最大升幅，曾高見32281.61點，是3月14日後最高。收市報32246.55點，是3月9日後收市新高。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月3日。

標指曾升最多1.86%，是3月14日後最大升幅，曾高見3964.46點，是3月9日後最高。收市報3960.28點，是3月8日後收市新高。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月15日。

納指曾升最多2.62%，是2月2日後最大升幅，曾高見11733.8點，是3月6日11827.92點後最高。收市報11717.28點，是2月17日後收市新高。連升4日，累計升578.39點，對上一次連升4日是1月11日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月15日。

 