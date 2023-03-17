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港股ADR升102點 夜期高水170點 美期跌亞股升 煤氣、龍湖、小鵬等業績

美股向上，港股ADR升102點或0.53%，報19305點，即月恒指夜期升227點，報19374點，夜期高水170點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.14%，折合報339.82元；阿里巴巴（9988）升0.22%，折合報80.68元；美團（3690）升1.4%，折合報128.07元；匯控（0005）升0.46%，折合報54.15元；建行（0939）跌0.29%，折合報5.06元。

道期現跌0.173%；標期現跌0.1%；納期現跌0.04%。日股現升0.59%，韓股現升0.72%，澳股現升0%。

VIX指數隔晚跌12.05%或3.15點，報22.99點。

紐油現跌0.04%或0.03美元，報68.32美元；布油現升0.02%或0.01美元，報74.72美元；金價現升0.03%或0.58美元，報1920.1美元；LME 銅期貨隔晚升0.15%或13.5美元，報8518美元。美國10年期債息現升0.1%或0.0038厘，報3.5808厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中華煤氣（0003）、香港小輪（0050）、龍湖（0960）、白雲山（0874）、卡賓（2030）、碧生源（0926）、中國光大控股（0165）、中國利郎（1234）、潤泥（1313）、洛陽鉬業（3993）、華大酒店（0201）、鳳凰衞視（2008）、魏橋紡織（2698）、小鵬（9868）等。

美麗華（0071）：全年基礎溢利按年增23.6%至5.23億。

具殼（2423）去年虧損13.86億人民幣。

周企及遠展（0035）參股澳洲博企擬集資8億澳元。

閱文（0772）：反盜版空間仍很大，料下月開拍《慶餘年2》。

匯控（0005）旗下匯豐英國CEO：英國SVB不存在黑洞，只有5小時做盡職審查。

順豐房託（2191）可供分派收入總額增1%，末期分派每基金單位0.1407元。

國泰（0293）上月載客量升34倍至111萬人次，日均載客約4萬人。

聯交所譴責雲遊控股（0484）兩名前董事，對問題貸款監控不足。

惠理集團（0806）去年轉虧，蝕5.44億元，末期股息3.4仙。

百度（9888）文心一言1小時3萬企業客戶預約。

長實（1113）全年多賺2.08%，略遜預期，末期息增3.4%至1.85元。

長和（0001）去年按IFRS，16後基準多賺9.5%至366.8億元，勝預期，末期息2.086元。

 

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