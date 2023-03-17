期內收入升14%至258億元，低過預期的264.6億元；營業利潤48.9億元，按年跌4.9%；毛利率由去年同期的53%，降至48.4%，低過預期的50.4%。

公司指，經營效率的改善在一定程度上弱化了COVID-19的負面影響。整體零售流水（包括線上及線下）錄得中單位數增長。渠道庫存錄得20%-30%中段增長，主要由於生意規模擴大，公司為抓住生意的持續增長機會，按計劃進行提前佈局。庫存周轉及庫齡結構保持在良好水平。新品線下零售流水錄得中單位數增長。

直營渠道方面，以佈局都市為主的直營店舖受到疫情期間閉店的影響，店舖流水減少，收入擴張有所減緩，按年增長6.4%。

電子商務渠道亦受到後疫情時代局部管控政策的影響，收入增長16.4%。特許經銷收入增長15.7%。

第四季，李寧銷售點計算（不包括李寧YOUNG）整個平台之同店銷售按年錄得10%-20%高段下降。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得20%-30%高段下降，批發（特許經銷商）渠道錄得20%-30%低段下降，電子商務虛擬店舖業務按年錄得低單位數下降。

零售流水方面，第四季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得10%-20%低段下降。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得10%-20%高段下降，其中零售渠道錄得10%-20%中段下降，和批發渠道錄得20%-30%低段下降；電子商務虛擬店舖業務錄得中單位數增長。

去年底，於內地，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,295個，較上一季末淨增加194個，本年迄今淨增加360個。在淨增加的360個銷售點中，零售業務淨增加265個，批發業務淨增加95個。截至2022年12月31日，於內地，李寧YOUNG銷售點數量共計1,308個，較上一季末淨增加70個，本年迄今淨增加106個。

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