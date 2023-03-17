內地方面，錢煒表示隨著疫情穩定，集團銷售亦有增長，按月比較有改善，不過線下客流尚未完全復蘇，至3月銷售按年有增長，不過何時完全復蘇就要看線下客流回暖情況。

集團去年全年營業額為258億元人民幣，按年增14.3%，純利就按年升1.3%至40.64億元人民幣。李寧副總裁及首席財務官趙東升表示，今年銷售增長指引為10至20%中段水平，淨利潤率料為10至20%中段。

集團去年整體毛利率為48.4%，按年下跌4.6個百分點。錢煒解釋，去年毛利率主要受疫情影響，今年希望有所改善，不過疫情才過去兩個月，集團仍維持審慎樂觀態度經營業務。

李寧績後股價受壓，中午收市報59.6元，跌6.9%。

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