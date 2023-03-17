財政部對德勤和華融作出行政處罰，因華融2014至2019年度內控和風控失效、會計信息嚴重失真；德勤未充分關注華融多項業務實質，存在嚴重審計缺陷。給予德勤總所警告；暫停德勤北京分所經營業務3個月；沒收德勤北京分所違法所得並罰款總額近2.12億元人民幣，並對中國華融旗下多家公司給予各10萬元罰款的行政處罰。
財政部指，自2021年起，對中國華融資產管理股份有限公司（以下簡稱華融）會計信息質量及其審計機構德勤華永會計師事務所（以下簡稱德勤）執業質量開展了檢查。
財政部成立專項檢查組，對華融和德勤分別開展現場檢查，問詢訪談相關人員，查閱複製相關資料，廣泛調查取證，向華融、德勤徵求檢查意見，對檢查發現問題進行了數次集中審理和專家論證。
經查，華融2014至2019年度不同程度存在內部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題。德勤未充分關注華融多項經濟業務實質，未穿透審計底層資產真實狀況，對重大投資事項忽略審批合規性，對已識別的異常交易未恰當發表審計意見，未能客觀評價企業資產狀況，未能準確評估預期信用損失模型參數的合理性，在提供審計服務期間，未保持職業懷疑態度，未有效執行必要的審計程序，未獲取充分適當的審計證據，存在嚴重審計缺陷。
財政部指，根據情節輕重，對德勤相關審計報告的簽字註冊會計師景某某等2名責任人，給予吊銷註冊會計師證書的行政處罰，對馬某某等3名責任人給予暫停執行業務1年的行政處罰，對牛某某等3名責任人給予暫停執行業務6個月的行政處罰，對宗某等6名責任人給予警告的行政處罰。
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