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瑰麗酒店推「瑰麗青年啟航」實習計劃 向大灣區年輕人提供100個實習職位

瑰麗酒店集團（Rosewood Hotel Group）今日啟動「瑰麗青年啟航」實習計劃，包括4個不同的實習計劃，一年提供100個實習職位，香港及內地學生可到集團位於19個國家的41家酒店實習，接受在酒店及餐飲業擁有豐富經驗的資深從業員訓練，以獲寶貴的海外工作經驗。

「瑰麗青年啟航」計劃包含四個不同的實習類別，分別為香港職業訓練局（職訓局）旅遊及酒店管理專業學生、患有自閉症的年輕人，以及對酒店業有抱負的年輕人。

瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示，「瑰麗青年啟航」實習計劃是集團對香港未來人才的重要投資，不單為學生提供機會累積工作經驗及技能，讓學生藉此機會培養更廣闊國際視野。

今次計劃當中，9名在職訓局修讀餐飲、酒店管理和旅遊相關課程的畢業生，將被挑選參加為期兩個月、今年6月開始的環球實習計劃。畢業生可以按照其興趣及發展需要，選擇瑰麗酒店集團旗下位於巴黎、倫敦、阿布扎比、金邊、布吉、曼谷、富國島、會安、北京、廣州和三亞的酒店。

此外，瑰麗酒店亦與內地非政府機構合作，每年為廣州及北京有特殊學習需要的學生提供50個實習機會。計劃為期兩年，並已在2023年2月開始啟動，為學生提供至少兩周工作培訓，以及為期六周的實習機會。五名患有自閉症的學生已在廣州瑰麗酒店的中式點心廚房、花店和洗衣部門工作。

 

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