瑞銀周日發聲明稱，根據全股票交易條款，瑞信股東可以用22.48股瑞信股票獲得1股瑞銀股票，相當於每股收購價0.76瑞郎，總對價30億瑞郎。

瑞士央行行長Thomas Jordan在新聞發布會上表示，「鑒於瑞信是一家具有系統重要性的銀行，我們必須迅速採取行動，儘快找到解決方案」。

瑞銀董事長Colm Kelleher表示，他將收縮瑞信近年來持續虧損的投資銀行業務，保留瑞信旗下表現較好的Swiss Universal Bank。

Kelleher表示，「瑞銀打算縮減瑞信的投資銀行業務，使其與我們保守的風險文化相一致」。

瑞士央行將向瑞銀提供1,000億瑞郎的流動性援助，同時政府為瑞銀接管的資產的潛在損失提供90億瑞郎的擔保。

另外，瑞士金融監管機構Finma表示，價值約160億瑞郎的瑞信債券將被完全減記，以確保私人投資者幫助分擔損失。這將是歐洲規模2750億美元的AT1市場發生的最大一次債券減記事件，損失規模遠超過發生在2017年西班牙銀行Banco Popular SA債券上的13.5億歐元減記，當時該銀行被桑坦德銀行收購。

AT1債券在金融危機後被引入歐洲，用於在銀行倒閉時充當資產負債表上的減震器。如果銀行的資本充足率低於某個水平，這類債券的持有人將面臨永久性損失，或者債券被轉換為股權。這樣做有助於提振銀行資產負債表質量，使銀行可以繼續經營。

根據彭博匯總的數據，品浩(Pimco)，景順(Invesco)和BlueBay Funds Management Co. SA都持有瑞信AT1債券。自上次向監管機構披露以來，他們的AT1債券持倉可能已發生變化或被完全出售。

Pimco和BlueBay周五對彭博新聞社不予置評。景順的一位發言人表示，「由於投資組合披露政策，我們不會披露投資組合目前的任何變動，但我們的投資團隊將繼續關注事態發展，並根據當前市場狀況謹慎管理客戶的資產」。

其他報道

北水增持南方恆生科技 減持阿里影業