瑞銀收購瑞信後，瑞信約170億美元的AT1債券將被「完全減記」，彭博社報道，投資者對銀行業的信心受到打擊。匯控（0005）等銀行股下跌。
Saxo Capital Markets HK的策略師Redmond Wong表示，「投資者可能擔心約173億美元的瑞信AT1債券或應急可轉債被減記，可能會觸發市場對信用債的重新定價，並擴大信貸利差，尤其是銀行發行的次級債」。
彭博行業研究分析師Marvin Chen稱，「瑞信獲救讓一些債券持有人蒙受重大損失，該地區的投資者可能正在重新審視對金融市場動盪的風險敞口和尾部風險」。
匯控（0005）曾跌最多5.95%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為6.31%。今暫低見50.6元，是1月4日49.35元後最低。現報50.6元，跌5.95%。暫連跌3日，累計跌4.60元，對上一次連跌3日是3月14日。
渣打集團（2888）曾跌最多4.84%，是3月16日後最大跌幅，當日跌幅為6.89%。今暫低見59.95元，是1月4日58.9元後最低。現報60.05元，跌4.68%。暫連跌3日，累計跌6.7元，對上一次連跌3日是2月23日。
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