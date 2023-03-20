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瑞信AT1「完全減記」遭質疑不合理 波及東亞等亞洲銀行AT1債券

瑞信AT1「完全減記」引發市場質疑，同時亦波及東亞（0023）、星展等亞洲銀行的AT1債券。

彭博社報道，債權人正積極研究這些AT1債券的詳細規定，以了解其他國家/地區當局是否可以採用瑞士政府完全減記債券，但保全了股票投資者33億美元價值的行為。一些債券持有人認為，不應該是這樣的順序。

根據瑞士當局的做法，股票投資者優先於風險最高的銀行證券持有人，這讓債券界感到困惑和不安，因為未來如果又有銀行陷入困境，涉及投資者的索賠等級時，誰會排在第一位。

Aquila Asset Management的固定收益投資組合經理Patrik Kauffmann說，這沒有道理。他認為，股東才應適用於完全減記，因為AT1明顯優先於股票。

報道稱，英國一家銀行的執行長甚至更直白，他說：瑞士扼殺了銀行這個關鍵的融資領域，由於情況敏感，他要求不具名。他的評論突顯了全球金融界在瑞銀收購瑞士信貸後的緊張局勢，在美國三家區域性銀行倒閉後，瑞信也陷入危機。

Axiom Alternative Investments研究部門負責人Jérôme Legras，在向股東支付大筆款項的同時，AT1持有人卻遭遇完全減記的待遇，這違反2008年之後國際上商定的所有決議原則和規則；他表示，該公司持有瑞士信貸發行的AT1債券。

亦由於瑞士此舉與市場預期有落差，市場參與者表示，此舉可能會導致整個行業顛覆性的重新定價。交易員表示，鑑於這項決定讓一些債權人措手不及，新的AT1債券市場可能會陷入深度凍結。

彭博社資訊，東亞銀行5.825%永續美元票據每1美元面值下跌8.6美分，至79.7美分，如果行情持續到周一交易結束，將創下紀錄跌幅。Kasikornbank Pcl票面利率4%永續票據下跌4.3美分至79.8美分，有望創下有史以來最大跌幅。

星展3.3%永續票據下跌2.5美分，至90.4美分，勢創3年來最大跌幅。信用交易員稱，所有亞洲銀行的AT1美元債券平均下跌至少1美分。

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