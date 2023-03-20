集團去年收入按年跌9.8%至71.26億元，毛利跌35.6%至16.04億元，主要由於年內非業主增值服務的毛利減少約8.9億元所致。若剔除該部分影響，年內集團的毛利與按年基本持平。集團的毛利率約為22.5%，較2021年度的約31.5%下降約9個百分點。

毛利率細分，物業管理服務的毛利率為23%，按年跌2.7個百分點﹔非業主增值服務毛利率為6.2%，按年跌29.4個百分點﹔社區生活服務毛利率為35.8%，按年跌9.8個百分點﹔商業運營管理服務毛利率為68.9%，按年跌10.3個百分點。

集團解釋，非業主增值服務的毛利率大跌乃因出於謹慎性考量，對部分回款率偏低的關聯方業務調整了收入確認節奏，導致了部分收入未於2022年度確認。剔除此部分影響，2022年度非業主增值服務的毛利率按年跌約13.8個百分點，此乃主要由於地產行業持續下行，非業主增值服務的盈利空間收窄所致。

截至2022年12月31日，集團合約建築面積約為3.93億平方米，在管建築面積約為2.44億平方米，其中來自第三方的在管面積佔比約為37%。

融創服務截至2022年底的銀行存款和現金總額（包括受限制銀行存款）約為39.9億元，按年減減25.8%或13.88億元，主要歸因於年內因支付年度股息、於二級市場上回購公司股份、支付收購尾款及貿易應收款項增加導致的經營活動現金的淨流出。公司維持淨現金狀態，並預期將繼續以經營所得現金及IPO所得款項滿足其營運資金、資本開支及其他資本需求。

其他報道

【有片：埋身擊】道指期貨走勢偏軟 料後市續下跌

法官質疑恒大未刊業績等 恒大重申︰重組有實質進展

半日沽空金額95億 盈富沽空金額最多

恒指半日跌499點 75藍籌跌 匯控跌5.95% 北水流入較上日增5.9%

瑞信AT1「完全減記」遭質疑不合理 波及東亞等亞洲銀行AT1債券

PayMe調低用戶年齡下限至12歲 12至18歲新用戶可獲50元Circle K優惠券

瑞信170億AT1債「完全減記」 打擊投資者對銀行業信心 匯控挫逾5%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 見近一個月低

保監局：本地獲授權保險公司 風險敞口不大 影響微乎其微

恒大據報與AHG達成初步重組支持協議 31日公布協議

百度：12家企業完成首批簽約 9萬企業申請文心一言API服務 股價曾升4%