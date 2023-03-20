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融創服務核心少賺45.6% 末期息仍增10.5%至0.137元

融創服務（1516）公布，2022年轉蝕4.82億元人民幣（下同），2021年為賺12.76億元﹔每股基本虧損為0.16元﹔2022年核心純利則跌45.6%至7.63億元。公司建議派末期息0.137元，按年仍升10.5%，派息比率約為核心純利的55%，涉及股息總額4.19億元。

集團去年收入按年跌9.8%至71.26億元，毛利跌35.6%至16.04億元，主要由於年內非業主增值服務的毛利減少約8.9億元所致。若剔除該部分影響，年內集團的毛利與按年基本持平。集團的毛利率約為22.5%，較2021年度的約31.5%下降約9個百分點。

毛利率細分，物業管理服務的毛利率為23%，按年跌2.7個百分點﹔非業主增值服務毛利率為6.2%，按年跌29.4個百分點﹔社區生活服務毛利率為35.8%，按年跌9.8個百分點﹔商業運營管理服務毛利率為68.9%，按年跌10.3個百分點。

集團解釋，非業主增值服務的毛利率大跌乃因出於謹慎性考量，對部分回款率偏低的關聯方業務調整了收入確認節奏，導致了部分收入未於2022年度確認。剔除此部分影響，2022年度非業主增值服務的毛利率按年跌約13.8個百分點，此乃主要由於地產行業持續下行，非業主增值服務的盈利空間收窄所致。

截至2022年12月31日，集團合約建築面積約為3.93億平方米，在管建築面積約為2.44億平方米，其中來自第三方的在管面積佔比約為37%。

融創服務截至2022年底的銀行存款和現金總額（包括受限制銀行存款）約為39.9億元，按年減減25.8%或13.88億元，主要歸因於年內因支付年度股息、於二級市場上回購公司股份、支付收購尾款及貿易應收款項增加導致的經營活動現金的淨流出。公司維持淨現金狀態，並預期將繼續以經營所得現金及IPO所得款項滿足其營運資金、資本開支及其他資本需求。

 

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