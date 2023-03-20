BitMEX報告的核心假設顯示，隨著投資者在潛在美息上升轉折後湧入市場，風險資產將變得吸引，假設獲各種經濟預測、美聯儲官員的言論、以及通脹的持續緩和所支持。

報告又指，有調查顯示高通脹和經濟增長放緩或令風險資產失去市場地位，影響投資情緒和加密貨幣價格，但這個假設似乎不太可能，因通脹已開始走低，中國重啟政策亦為股市帶來正面影響。此外，比特幣價格相對穩定，即使在危機最嚴重時表現亦是，顯示出虛擬貨幣具有復原能力能從衰退中反彈。

報告亦提到現時市場情況，隨著虛幣用途擴大，其風險本質上正在降低，尤其是數碼央行數字貨幣 （CBDC）的普及和通過NFT實現的數碼身份管理，監管機構對虛擬資產更感興趣，令亞洲、非洲和歐洲的基金經理更支持虛擬資產發展。

BitMEX代理首席執行官兼首席財務官Stephan Lutz表示，儘管行業受傳統銀行業當前事件和去年洗禮而令波動性加劇，不過市場對風險偏好增長卻急劇上升，期待今年虛擬貨幣的潛力將被認可，且成為長期投資的選擇。

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