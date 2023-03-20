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洛陽銅鈷產量創新高 寧德時代入股帶來突破

洛陽鉬業（3993）公布2022年度業績報告，營業收入達1729.91億元（人民幣，下同），按年微跌0.5%。當中TFM銅產量按年升22%至25.43萬噸﹑TFM鈷產量按年升10%至2.03萬噸，創歷史最高紀錄；巴西磷肥產量再創建廠以來新高，按年升2%至114.2萬噸。

總裁孫瑞文表示，TFM混合礦、KFM兩大項目將按計畫今年實現投產，提高銅鈷產。同時，主要生產鋰離子電池的寧德時代成為公司新的戰略股東，為鋰資源佈局取得了重大突破。隨著公司國際化程度的加深，公司不斷探索國際化經營管理的方式，推動中外融合，全球化治理能力穩步提升。

洛鉬上周五晚公布2022年度業績，歸屬股東淨利潤60.67億元，按年增長18.8%；基本每股收益0.28元，全體股東每10股派息0.85元。洛陽午後股價逆市靠穩，新報4.1元，微升0.24%。

孫瑞文指2023年是公司今年定位為「提升年」。一方面，TFM混合礦和KFM保投產、早達產、爭超產。同時，在巴西管理提升、中國區戰略轉移、埃珂森變革落地等方面取得重大突破。另一方面，錨定全球能源轉型的重大機會，在新能源金屬領域持續深耕，圍繞重點品種、重點區域，推動新的項目陸續落地。