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證監會梁鳳儀：瑞信事件未會波及本港銀行體系 會了解金融機構持高風險債劵比例

證監會行政總裁梁鳳儀表示，支持瑞士金融市場監督管理局（FINMA）和瑞士央行就瑞銀集團收購瑞信的決定，指有關做法可穩定金融市場信心。至於本港銀行流動性及資產穩定，料不會對本港市場造成衝擊。但會了解金融機構持高風險債劵的比例。

瑞信問題爆出後，其發出的「可可債」（CoCo Bond）受到衝擊，梁鳳儀認為，FINMA準備將債劵撇帳，能夠穩定和資本化市場。此類複雜高風險產品，在港只能夠經私人銀行向專業投資者發售，證監會亦會確保投資者對債券有充分知識及指引，了解當中的風險，確保風險可控。在全球息率向上，通脹高企，金融市場依然存在不確定性，呼籲投資者保持謹慎取態。

梁鳳儀指，瑞信在港分行總資產不高，事件未對本港市場造成重大衝擊，主要影響僅對相關股票價格下跌，沒有金融機構因而倒閉。她又指，最近的外國銀行出現問題，但不會出現類似2008年的金融危機。最近美國矽谷銀行倒閉等事件，僅為地區性影響，而美國監管當局亦已出手，料事件未會波動至本港。

 

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