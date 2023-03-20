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周大福首兩個月港澳同店轉升70.2% 中國跌幅收窄至11.8%

珠寶首飾股周大福（1929）公布2023年首兩個月港澳同店銷售增長按年達70.2%，較截至2022年底三個月（第三季）跌7.8%大幅好轉；中國內地首兩個月同店銷售2023年按年跌11.8%，亦較第三季跌33.1%大幅收窄。

今年首兩個月港澳零售值按年增長45.3%，中國內地零售值按年增長2%。

值得留意的是，集團在2020年初新冠疫情爆發後曾披露2020年前兩個月表現，其後2021及2022財年均無披露，故今次是事隔三年，在香港與內地恢復往來後首次再披露前兩個月表現。集團亦在公告提到，隨著中國內地放寬旅遊限制，市場在期內的消費人流和零售活動均呈現復蘇跡象。

在2020年周大福首兩個月港澳同店銷售增長按年跌59%，中國內地同店銷售增長按年跌49%。

 

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