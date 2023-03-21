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股票優於AT1 銀行股上升 道指升382點

投資者關注瑞銀收購瑞信交易的積極一面，聯儲局等六央行協調增加美元流動性供應後，並未出現美元需求激增，顯示銀行業動盪可能並未給金融系統造成過度的壓力。歐洲許多銀行發行的額外一級資本(AT1)債券陷入拋售狂潮，歐洲銀行業監管部門匆忙救場穩信心，稱股票將先於AT1債券承擔損失。美債息先跌後升，息差倒掛擴闊，美股向上，KBW銀行股指數在上周大跌15%之後反彈。儲局將議息，目前的利率期貨顯示，加息機會率為68.3%，隱含加息幅度為0.171%，上日為72.6%及0.181%，上周五為59.9%及0.15%。

道瓊斯工業平均指數收漲382點，升幅1.21%，報32244點。標普500指數收漲34點，升幅0.9%，報3951點。納斯達克綜合指數收漲45點，或0.39%，報11675點。

聯合健康升1.59%，報476.96美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻49點，而微軟跌2.58%，報272.23元，拖低道指47點。

科技股方面，蘋果收市報157.4元，升1.54%，谷歌母公司Alphabet收市報101.22元，跌0.39%，亞馬遜收市報97.71元，跌1.25%，Facebook收市報197.81元，升1.12%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.99%，報440點。德國DAX指數收漲1.12%，報14933點；法國CAC 40指數漲1.27%，報7013點；英國富時100指數收漲0.94%，報7403點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.07%，報6790點。

美國10年期債息曾低見3.2858厘，是2022年9月13日後最低。高見3.5129厘點，是3月17日後最高。

美國2年期債息曾低見3.6283厘，是2022年9月13日後最低。高見4.0211厘，是3月17日4.2472點後最高。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎33.08基點至53.105基點，收市擴至49.78基點。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎102.355基點至126.417基點。收市擴至116.365基點。

道指曾升最多1.31%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為1.53%。高見32280.07點，是3月16日32281.61點後最高。收市報32244.58點，是3月16日後收市新高，當日報32246.55點。

標指曾升最多1.02%，是3月16日後最大升幅，當日升幅為1.86%。高見3956.62點，是3月17日3958.91點後最高。收市報3951.57點，是3月16日後收市新高，當日報3960.28點。

納指曾升最多0.56%，是3月16日後最大升幅，當日升幅為2.62%。高見11695.55點，是3月17日11773.11點後最高。收市報11675.54點，是3月16日後收市新高，當日報11717.28點。

 

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