個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.75%，折合報337.32元；阿里巴巴（9988）升0.22%，折合報79.37元；美團（3690）升0.95%，折合報130.13元；匯控（0005）升3.33%，折合報52.13元；建行（0939）跌0.03%，折合報5.05元。

道期現升0.234%；標期現升0.3%；納期現升0.26%。日股休市，韓股現升0.66%，澳股現升1.2%。

VIX指數隔晚跌5.33%或1.36點，報24.15點。

紐油現升0.16%或0.1美元，報67.75美元；布油現升0.16%或0.11美元，報73.91美元；金價現跌0.06%或1.38美元，報1977.46美元；LME 銅期貨隔晚升1.36%或117.5美元，報8697.5美元。美國10年期債息現升1.63%或0.0561厘，報3.4847厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，安踏（2020）、恒地（0012）、吉利（0175）、三生製藥（1530）、BOSSINI，INT'L（0592）、中國鋁業（2600）、H&H國際（1112）、恒基發展（0097）、九毛九（9922）、金山軟件（3888）、零跑（9863）、騰訊音樂（1698）、眾安在綫（6060）等。

洪九果品（6689）全年經調整利潤14.5億元人幣，升33.5%。

心瑋醫療（6609）虧損擴大至2億元，不派末期息。

舜宇（2382）去年純利跌52％至24億元人幣，末期息0.5元。

匯控（0005）祈耀年參觀前海新辦公大樓。

電視廣播（0511）基金股東Dodge & Cox第三度減持股份至5.96%，套現近5000萬。

周大福（1929）首兩個月港澳同店轉升70.2%，中國跌幅收窄至11.8%。秋葉原免稅店Laox店面突轉周大福招牌，周大福承認擴張，料於4月開幕。

融信服務（2207）盈警料去年少賺83.3%至91.7%。

中聯通（0762）2月份5G套餐用戶增1.8%。

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