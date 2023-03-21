受到美元回落、避險情緒升溫影響，加密貨幣如比特幣及以太幣走勢反覆向好。從技術走勢上分析，兩者後市將有機會進一步上升，投資者不妨趁低吸納作短線投資。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。

張曦嵐Bruce

英皇證券聯席董事

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