保險投訴局轄下保險索償投訴委員會今天公布，去年共接獲 607 宗投訴個案，較去年上升約 18.6%。在已審結的 359 宗與索償相關的投訴個案中，有 89 位投訴人獲得保險公司賠償，涉及的賠償額達 816 萬元。去年引起最多索償糾紛的兩類保單分別是住院/醫療保險及人壽/危疾保險。

投訴委員會去年共裁定 13 宗個案的投訴人得直，同意保險公司賠償決定的個案則有 45 宗，投訴委員會就其中一宗個案，建議保險公司通融處理，獲保險公司接納。單一宗得直個案的最高賠償額約 40 萬港元。

香港保險業聯會一般保險總會代表丘振雄表示，隨著各地開關，旅行數字增加，而旅行保險亦增加有關旅途中感染新冠病毒、被取消或更改行程的保障，料今年有關旅保的投訴將會增加。他又呼籲市民應留意有關保險的細則及覆蓋範圍，部分並不包括新冠保障，應視乎需要而選擇合適的保險方案。

投訴委員會主席徐福燊亦提醒，市民可多作比較保險合約的保障範圍，並披露所有有關資料，如不清楚是否重要事實，還是建議予以透露。