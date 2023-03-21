國際公共政策顧問機構Demographia最新公布的「國際房價負擔能力(International Housing Affordability)報告」，香港連續第13年居全球樓價最難負擔城市榜首，但樓價對收入比率則按年回落至18.8，為相關調查進行19年以來錄得最大幅的改善，惟一個家庭仍須不吃不喝18.8年才能「上車」。
根據Demographia，樓價對收入比率5.1及以上即屬「極難負擔(Severely Unaffordable)」，最新排名第二至五位的分別為澳洲悉尼、加拿大溫哥華、美國檀香山及聖荷西，指數分別為13.3、12、11.8及11.5。樓價最易負擔的市場前三則為美國的匹茲堡(3.1)、羅切斯特(3.2)、克利夫蘭與聖路易斯(3.5)。
受疫情、加息及經濟低迷影響，本港去年樓價跌逾15%，結束此前連續13年的漲勢。今年1月份的住宅樓價指數臨時數字則顯示，樓價終止連7個月跌勢，按月反彈0.6%。
是次調查是根據截至2022年第三季的樓價與收入入，比較8個國家包括澳洲、加拿大、中國、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡、英國及美國，合共94個主要市場的住房負擔比率。以一個城市的樓價中位數除以家庭全年收入中位數計算，數值愈大負擔能力愈差。