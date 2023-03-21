金山軟件（3888）公布去年第四季業績以及截至12月底全年業績，期內收入增20%至76.4億元（人民幣，下同），但由盈轉虧，虧損60.5億元，去年同期則錄得純利3.95億元，每股派末期息0.13港元，按年多0.01港元。集團解釋，虧損主要由於對金山雲逾65億元的投資計提減值撥備。
來自辦公軟件及服務和網絡遊戲及其他的收益分別佔集團期內收入總額的51%及49%。前者收入為38.9億元，按年增長19%，主要由於金山辦公集團的個人訂閱業務持續增長及機構訂閱業務快速增長。後者收入為37.5億元，按年增長21%，增長主要由於前年第四季成功推出《劍俠世界3》等手遊。期內毛利率為81%，按年下降一個百分點。
集團第四季收入按年增16%至21億元，純利4670萬，按年、按季皆由虧轉盈，前年第四季及去年第三季分別錄得的虧損分別錄得人民幣3.35億元及60.5億元。
金山軟件（3888）今日收報30.7元，升1.66%。
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