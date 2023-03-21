來自辦公軟件及服務和網絡遊戲及其他的收益分別佔集團期內收入總額的51%及49%。前者收入為38.9億元，按年增長19%，主要由於金山辦公集團的個人訂閱業務持續增長及機構訂閱業務快速增長。後者收入為37.5億元，按年增長21%，增長主要由於前年第四季成功推出《劍俠世界3》等手遊。期內毛利率為81%，按年下降一個百分點。

集團第四季收入按年增16%至21億元，純利4670萬，按年、按季皆由虧轉盈，前年第四季及去年第三季分別錄得的虧損分別錄得人民幣3.35億元及60.5億元。

金山軟件（3888）今日收報30.7元，升1.66%。

其他報道

經絡伙天星銀行推「貸款一筆清」智能化建議還款方案

眾安在線去年盈轉虧 蝕14億人幣 不派末期息

騰訊音樂去年第四季經調整純利按年升72.8%至14.4億元人幣

比亞迪削減兩工廠生產班次 應對需求減弱

瑞信事件或影響日本長崎開賭及渡假村計劃

聯交所譴責嘉年華前主席兼執董景百孚 並發出董事不適合性聲明

全日沽空金額171億 比率降至16% 盈富沽空金額最多

貿發局范婉兒：上調全年出口增長預測機率增加 首季未反映通關

銀河聯昌將融創服務評級上調至「持有」

恒指收市升258點 「死亡交叉」僅維持半日 成交1個月最少 北水流入減少82%

恒生投資：內地經濟有望持續復蘇 A股在多個利好因素推動下追落後

香港連續13年成全球樓價最難負擔城市

英皇夥Tesla合作 旗下5物業增設充電站

貿發局：首季出口指數升9.3點至39 維持全年出口增長5%不變

滬深三大指數全日高收 滬指升0.64%

香港初創AI公司Pantheon Lab融資 獲新世界參與

LME倉庫54噸鎳變石頭 據報苦主為摩根大通

新冠3年錄5萬張保單獲賠涉額達9億元 保險投訴局去年結案89宗獲賠816萬元

中糧包裝去年多賺5.2% 末期息跌4.35%至0.11元

中國據報向部分晶片製造商提供補貼

半日沽空金額78億 盈富沽空金額最多