恒基地產（0012）公布2022年底止全年度業績，在欠缺去年將旗下美麗華酒店（0071）併為附屬公司綜合入賬所產生收益影響，股東應佔基礎溢利按年減少29%，只有96.29億元。連同投資物業公允值減值3.9億元等因素在內，股東應佔溢利按年減少30%，只有92.39億元。每股末期息1.3元，按年持平。
該集團指，期內應佔稅前物業發展利潤按年減少14.03億元，只有33.55億元，主要受到入賬項目的邊際利潤降低影響。在港自佔未入賬的項目金額為127.72億元，當中約71.91億元預計可於今年度入賬。其現時在港的土地儲備約2520萬平方呎，並擁有新界土地4500萬平方呎，不過期內政府收回元朗南及粉嶺所擁有約24萬平方呎土地，獲現金補償4.22億元。在港收租物業方面，該集團應佔稅前租金淨收入按年上升1%，達到46.09億元，平均出租率為93%。
在內地業務方面，內地物業銷售應佔稅前盈利約21.97億元，按年增長37%。未入賬之自佔合約銷售總額約115.51億元，當中約85.49億元料於今年入賬。其應佔稅前租金淨收入按年減少1 %至16.03億元。
集團強調，淨借貸為790.86億元，按年減少128.82億元；借貸比率則為24.1%，按年減少3.4個百分點。於年結日，集團另有股東貸款560.07億元，按年增加22.97億元。展望今年，其計劃於今年內推售十個發展項目，全部位於市區，連同尚餘存貨，在港預計有約6900個自佔住宅單位於今年可供銷售。其在中港兩地未入賬的自佔物業合約銷售額共約236.23億元，當中約157.4億元預計今年度入賬。
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