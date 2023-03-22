道瓊斯工業平均指數收漲316點，升幅0.99%，報32560點。標普500指數收漲51點，升幅1.3%，報4002點。納斯達克綜合指數收漲184點，或1.59%，報11860點。

高盛升2.5%，報317.28美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻51點，而Amgen跌0.75%，報2323.95元，拖低道指11點。

科技股方面，蘋果收市報159.28元，升1.19%，谷歌母公司Alphabet收市報104.92元，升3.65%，亞馬遜收市報100.61元，升2.96%，Facebook收市報202.16元，升2.19%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.34%，報446點。德國DAX指數收漲1.76%，報15195點；法國CAC 40指數漲1.43%，報7112點；英國富時100指數收漲1.79%，報7536點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.36%，報6949點。

美國10年期債息以全日高位收，見3.6094點，是3月15日後最高。美國2年期債息曾高見4.1833點，是3月17日後最高。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎48.374基點至60.997基點(是3月17日後最闊)收報56.34基點；美3個月10年期債息倒掛，屆乎108.197基點至129.05基點(是3月16日後最低)收報111.26基點。

道指曾升最多1.08%，高見32593.68點，是3月9日後最高。收市報32560.6點，是3月8日後收市新高，當日報32798.4點。連升2日，累計升698.62點，對上一次連升2日是3月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月15日。

標指曾升最多1.46%，是3月16日後最大升幅，高見4009.08點，是3月9日4017.81點後最高。收市報4002.87點，是3月6日後收市新高，當日報4048.42點。連升2日，累計升86.23點，對上一次連升2日是3月3日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月14日。

納指曾升最多1.74%，是3月16日後最大升幅，高見11879.16點，是2月16日12040.34點後最高。收市報11860.11點，是2月15日後收市新高，當日報12070.59點。連升2日，累計升229.6點，對上一次連升2日是3月14日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月14日。

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