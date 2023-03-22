個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.4%，折合報344.98元；阿里巴巴（9988）升1.97%，折合報82.09元；美團（3690）升1.13%，折合報131.57元；匯控（0005）升2.59%，折合報53.24元；建行（0939）跌0.04%，折合報5元。

道期現跌0.088%；標期現跌0.05%；納期現跌0.04%。日股現升1.75%，韓股現升0.83%，澳股現升0.9%。

VIX指數隔晚跌11.46%或2.77點，報21.38點。

紐油現跌0.43%或0.29美元，報69.37美元；布油現跌0.3%或0.22美元，報75.09美元；金價現升0.15%或2.99美元，報1943.06美元；LME 銅期貨隔晚升0.68%或60美元，報8757.5美元。美國10年期債息現跌0.52%或0.019厘，報3.5904厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，騰訊（0700）、藥明生物（2269）、恒安（1044）、東方海外（0316）、京東健康（6618）、中國電信（0728）、華潤電力（0836）、中手游（0302）、石藥集團（1093）、青啤（0168）、特步（1368）、知乎（2390）等。

九毛九（9922）去年純利錄近半億人幣，大跌逾八成。

恒地（0012）基礎溢利按年減29%至96億，每股末期息維持1.3元。

融信中國（3301）發盈警，料去年最多蝕115億人幣。

金山軟件（3888）去年盈轉虧，蝕61億人幣，派末期息0.13港元。

利駿（8360）向主要股東呂宇健收購順裕資產管理34%股權。

恒基發展（0097）去年少賺85%，息1仙。

港鐵（0066）：港物業發展利潤成為票價調整因素，全部措施相當於去年度放棄8億元。

榮萬家（2146）發盈警，料去年淨利潤減少43%。

眾安在線（6060）去年盈轉虧，蝕14億人幣，不派末期息。

騰訊音樂（1698）去年第四季經調整純利按年升72.8%至14.4億元人幣。

比亞迪（1211）削減兩工廠生產班次，應對需求減弱。

聯交所譴責嘉年華（0996）前主席兼執董景百孚，並發出董事不適合性聲明。

同程旅行（0780）去年轉虧，蝕1.46億人幣，不派息。

銀河聯昌將融創服務（1516）評級上調至「持有」。

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