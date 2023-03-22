恒指今早高開169點或0.89%，報19428點，大市成交金額29億元；國指今早高開53點或0.82%，報6603點。恒生科技指數開市報4012點，升1.2%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。中行（3988）、中電（0002）、農夫山泉（9633）拖累大市。
藍籌47隻升，14隻下跌，15隻無升跌。京東（9618）升3.26%，報155元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌0.56%，報44.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報72.5元，升4.69%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報180.3元，跌0.39%。
恒指續高於10天線(19413.98點)，受制於100天線(19508.26點)。科指高於20天線(3989.41點)，受制於100天線(4027.24點)。
多間公司最快今日公布業績，包括，騰訊（0700）開市報347元，升0.99%。藥明生物（2269）開市報50.05元，升1.83%。恒安（1044）開市報35.6元，升0.56%。東方海外（0316）無成交，報128.7元。京東健康（6618）開市報59.95元，升0.93%。中國電信（0728）開市報4.14元，無升跌。華潤電力（0836）開市報16.46元，升0.37%。中手游（0302）開市報2.05元，升1.49%。石藥集團（1093）開市報8.14元，跌0.12%。青啤（0168）無成交，報79.1元。特步（1368）開市報8.25元，升0.24%。知乎（2390）無成交，報18.26元。
九毛九（9922）去年純利錄近半億人幣，大跌逾八成。開市報17.6元，跌0.68%。
恒地（0012）基礎溢利按年減29%至96億，每股末期息維持1.3元。開市報26.5元，跌0.38%。
融信中國（3301）發盈警，料去年最多蝕115億人幣。無成交，報0.62元。
金山軟件（3888）去年盈轉虧，蝕61億人幣，派末期息0.13港元。開市報31.45元，升2.61%。
利駿（8360）向主要股東呂宇健收購順裕資產管理34%股權。無成交，報1.6元。
恒基發展（0097）去年少賺85%，息1仙。無成交，報0.28元。
港鐵（0066）：港物業發展利潤成為票價調整因素，全部措施相當於去年度放棄8億元。開市報37.65元，跌0.53%。
榮萬家（2146）發盈警，料去年淨利潤減少43%。無成交，報2.15元。
眾安在線（6060）去年盈轉虧，蝕14億人幣，不派末期息。開市報23.3元，升1.3%。
騰訊音樂（1698）去年第四季經調整純利按年升72.8%至14.4億元人幣。開市報30.1元，無升跌。
比亞迪（1211）削減兩工廠生產班次，應對需求減弱。開市報203.4元，升0.69%。
同程旅行（0780）去年轉虧，蝕1.46億人幣，不派息。開市報15.84元，升1.93%。
銀河聯昌將融創服務（1516）評級上調至「持有」。無成交，報3.07元。
破頂股包括，華潤醫療（1515）創52周高，見8.36元，開市報8.36元，升0.72%；利基控股（0240）創52周高，見0.98元，開市報0.98元，升7.69%；雅迪控股（1585）創52周高，見19.68元，開市報19.68元，升3.25%；中信國際電訊（1883）創52周高，見3.17元，開市報3.17元，升0.32%；伯明翰體育（2910）無成交，報1.09元。
1隻股份創上市新低，包括澳亞集團（2425）低見3.6元，開市報3.6元，跌1.37%。
1隻股份創52周低，包括永順控股香港（6812）低見0.245元，開市報0.245元，跌2%。
異動股
上升異動股，包括，CTR HOLDINGS（1416）開市報0.069元，升15%；ＭＩ能源（1555）開市報0.062元，升14.81%；鋑聯控股（0459）開市報0.136元，升14.29%；新威國際（0058）開市報0.147元，升13.95%；璋利國際（1693）開市報0.08元，升12.68%；中國鑄晨８１（0810）開市報0.75元，升10.29%；未來發展控股（1259）開市報0.055元，升10%；恩典生命科技（2112）開市報0.69元，升9.52%；三和建築集團（3822）開市報0.074元，升8.82%；利基控股（0240）創52周高，見0.98元，開市報0.98元，升7.69%；美亞娛樂資訊（0391）開市報0.29元，升7.41%。
下跌異動股，包括，歲寶百貨（0312）開市報0.075元，跌11.76%；綠領控股（0061）開市報0.18元，跌10.89%；申萬宏源香港（0218）開市報0.405元，跌6.9%；遠洋服務（6677）開市報2.24元，跌6.28%；ＦＬ二南方黃金（7299）開市報7.77元，跌5.07%；世紀城市國際（0355）開市報0.295元，跌4.84%；酷派集團（2369）開市報0.06元，跌4.76%；壇金礦業（0621）開市報0.021元，跌4.55%；寶寶樹集團（1761）開市報0.365元，跌3.95%。