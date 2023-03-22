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港元拆息全線向下 1個月HIBOR由升轉跌 隔夜HIBOR跌174.5點子

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌12.92點子至3.36887%，是3月20日後最低，跌幅3.69%，是3月15日後最大跌幅。隔夜HIBOR跌174.5點子或42.12%，跌幅創紀錄最大。

港元現報7.8486元貶值26點子，曾貶值最多28點子，報7.8488元，亦曾升值最多21點子，報7.8439元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌174.5點子至2.39786%；1星期HIBOR跌25.5點子至2.98881%；2星期HIBOR跌13.03點子至3.17208%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌7.24點子至3.72161%；6個月期HIBOR跌2.04點子至4.08726%；12個月期HIBOR跌1.07點子至4.25089%。

美元指數現報103.212貶值0.044點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報4.75229%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3834%，終止連續2日收窄，利差是2023年3月20日後最低，當日差距為-1.7624%。

對上一次終止連續2日收窄，是2023年3月14日，當日利差報-1.3299%。

 

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