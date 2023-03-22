耶倫承諾保護中小型銀行推高隔晚美股，港股、亞股延續升勢，恒指曾高見19775.69點，是3月13日後最高。市場關注聯儲局加息決定及言論，利率期貨顯示加息機率為81%，隱含加息幅度0.203%，上日為81.7%及0.204%。
恒指今早高開169點，高位升516點，低位升169點高低波幅347點。
恒指半日升370點或1.92%，報19629點，大市成交金額612億元；國指升109點或1.68%，報6659點。恒生科技指數收報4023點，升1.48%。
藍籌股成交金額287.71億元，佔大市成交47.01%；科指成份股成交金額156.48億元，佔大市成交25.56%；國指成份股成交金額240.11億元，佔大市成交39.23%。
窩輪及牛熊證成交金額減少22.85%，至89.65億元，佔大市成交14.63%。牛熊證成交金額42.28億元，減少31.45%；窩輪成交金額47.36億元，減少13.11%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。美團（3690）、中芯（0981）、宏橋（1378）拖累大市。
藍籌65隻升，5隻下跌，6隻無升跌。九龍倉置業（1997）升5.43%，收報44.65元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌2.63%，收報7.78元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報24.85元，升8.04%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報13.92元，跌4.26%。
恒指升穿10天線(19434.06點)及100天線(19510.27點)，20天線(19861.86點)向下逼近50天線(20829.19點)。科指100天線(4027.35點)得而復失。
北水南下合計淨流入9.47億元，較上日減少6.59%，連續第11日流入，累計流入306.1億元，對上一次連續11日淨流入是2022年10月20日。南水北上合計淨流出1.22億元人民幣，終止連續7日流入。
多間公司最快今日公布業績，包括，騰訊（0700）收報350.6元，升2.04%。藥明生物（2269）收報50.4元，升2.54%。恒安（1044）收報35.5元，升0.28%。東方海外（0316）收報129.5元，升0.62%。京東健康（6618）收報60.45元，升1.77%。中國電信（0728）收報4.3元，升3.86%。華潤電力（0836）收報16.54元，升0.85%。中手游（0302）收報2.03元，升0.5%。石藥集團（1093）收報8.34元，升2.33%。青啤（0168）收報80.3元，升1.52%。特步（1368）收報8.58元，升4.25%。知乎（2390）收報19.2元，升5.15%。
九毛九（9922）去年純利錄近半億人幣，大跌逾八成。收報18.8元，升6.09%。
恒地（0012）基礎溢利按年減29%至96億，每股末期息維持1.3元。收報26.7元，升0.38%。
融信中國（3301）發盈警，料去年最多蝕115億人幣。收報0.62元，無升跌。
金山軟件（3888）去年盈轉虧，蝕61億人幣，派末期息0.13港元。收報29.7元，跌3.1%。
利駿（8360）向主要股東呂宇健收購順裕資產管理34%股權。收報1.56元，跌2.5%。
恒基發展（0097）去年少賺85%，息1仙。收報0.285元，升1.79%。
港鐵（0066）：港物業發展利潤成為票價調整因素，全部措施相當於去年度放棄8億元。收報37.9元，升0.13%。
榮萬家（2146）發盈警，料去年淨利潤減少43%。收報2.15元，無升跌。
眾安在線（6060）去年盈轉虧，蝕14億人幣，不派末期息。收報24.85元，升8.04%。
騰訊音樂（1698）去年第四季經調整純利按年升72.8%至14.4億元人幣。收報27.9元，跌7.31%。
比亞迪（1211）削減兩工廠生產班次，應對需求減弱。收報207.8元，升2.87%。
同程旅行（0780）去年轉虧，蝕1.46億人幣，不派息。收報16.58元，升6.69%。
銀河聯昌將融創服務（1516）評級上調至「持有」。收報3.23元，升5.21%。
破頂股包括，京基金融國際（1468）創上市新高，見1.69元，收報1.66元，升2.47%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見4.21元，收報4.02元，升2.03%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.26元，收報5.18元，升1.97%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見11.14元，收報11.09元，升3.55%；華潤醫療（1515）創52周高，見8.36元，收報8.13元，跌2.05%；中興通訊（0763）創52周高，見26.3元，收報26.2元，升6.07%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；利基控股（0240）創52周高，見1.02元，收報1.01元，升10.99%；中國食品（0506）創52周高，見3.08元，收報3.05元，升2.01%；利華控股集團（1346）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升3.77%；雅迪控股（1585）創52周高，見19.68元，收報18.7元，跌1.89%。
12隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.241元，收報0.243元，跌6.54%；高山企業（0616）低見0.05元，收報0.051元，跌15%；中國生態旅遊（1371）低見0.61元，收報0.61元，跌15.28%；中國天保集團（1427）低見0.201元，收報0.201元，跌10.27%；泰和小貸（1915）低見0.48元，收報0.485元，跌4.9%；５１信用卡（2051）低見0.131元，收報0.131元，跌3.68%；京西國際（2339）低見0.24元，收報0.241元，跌2.03%；澳亞集團（2425）低見3.05元，收報3.48元，跌4.66%；保發集團（3326）低見0.193元，收報0.198元，跌3.88%。
14隻股份創52周低，其中十隻包括，中發展控股（0475）低見0.35元，收報0.39元，升2.63%；中國再生能源投資（0987）低見0.176元，收報0.176元，跌5.88%；麗豐控股（1125）低見2.65元，收報2.65元，跌1.85%；勵時集團（1327）低見0.093元，收報0.093元，跌15.45%；信懇智能（1967）低見22元，收報22.35元，跌0.22%；陽光油砂（2012）低見1.18元，收報1.18元，跌9.23%；東江集團控股（2283）低見1.4元，收報1.54元，跌1.91%；華僑城（亞洲）（3366）低見0.65元，收報0.65元，跌1.52%；永順控股香港（6812）低見0.232元，收報0.232元，跌7.2%。
異動股
上升異動股，包括，金禧國際控股（0091）收報0.032元，升52.38%；綠色能源科技集團（0979）收報0.22元，升23.6%；江山控股（0295）收報0.069元，升23.21%；中國智能交通（1900）收報0.181元，升19.08%；國茂控股（8428）收報0.44元，升18.92%；曠逸國際（2912）收報0.171元，升17.93%；耀高控股（1796）收報0.98元，升16.67%；志道國際（1220）收報0.036元，升16.13%；威華達控股（0622）收報0.295元，升15.69%。
下跌異動股，包括，綠領控股（0061）收報0.131元，跌35.15%；普天通信（1720）收報0.117元，跌26.88%；朗華國際集團（8026）收報0.25元，跌26.47%；萬星控股（8093）收報0.164元，跌25.45%；邁博藥業（2181）收報0.55元，跌22.54%；中國農業生態（8166）收報0.046元，跌19.3%；CHI HO DEV（8423）收報0.039元，跌18.75%；匯彩控股（1180）收報0.69元，跌16.87%；勵時集團（1327）見52周低0.093元，收報0.093元，跌15.45%。
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