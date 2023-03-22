moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升370點見逾一周高 升穿10天及100天線

耶倫承諾保護中小型銀行推高隔晚美股，港股、亞股延續升勢，恒指曾高見19775.69點，是3月13日後最高。市場關注聯儲局加息決定及言論，利率期貨顯示加息機率為81%，隱含加息幅度0.203%，上日為81.7%及0.204%。

恒指今早高開169點，高位升516點，低位升169點高低波幅347點。

恒指半日升370點或1.92%，報19629點，大市成交金額612億元；國指升109點或1.68%，報6659點。恒生科技指數收報4023點，升1.48%。

藍籌股成交金額287.71億元，佔大市成交47.01%；科指成份股成交金額156.48億元，佔大市成交25.56%；國指成份股成交金額240.11億元，佔大市成交39.23%。

窩輪及牛熊證成交金額減少22.85%，至89.65億元，佔大市成交14.63%。牛熊證成交金額42.28億元，減少31.45%；窩輪成交金額47.36億元，減少13.11%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。美團（3690）、中芯（0981）、宏橋（1378）拖累大市。

藍籌65隻升，5隻下跌，6隻無升跌。九龍倉置業（1997）升5.43%，收報44.65元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌2.63%，收報7.78元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報24.85元，升8.04%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報13.92元，跌4.26%。

恒指升穿10天線(19434.06點)及100天線(19510.27點)，20天線(19861.86點)向下逼近50天線(20829.19點)。科指100天線(4027.35點)得而復失。

北水南下合計淨流入9.47億元，較上日減少6.59%，連續第11日流入，累計流入306.1億元，對上一次連續11日淨流入是2022年10月20日。南水北上合計淨流出1.22億元人民幣，終止連續7日流入。

多間公司最快今日公布業績，包括，騰訊（0700）收報350.6元，升2.04%。藥明生物（2269）收報50.4元，升2.54%。恒安（1044）收報35.5元，升0.28%。東方海外（0316）收報129.5元，升0.62%。京東健康（6618）收報60.45元，升1.77%。中國電信（0728）收報4.3元，升3.86%。華潤電力（0836）收報16.54元，升0.85%。中手游（0302）收報2.03元，升0.5%。石藥集團（1093）收報8.34元，升2.33%。青啤（0168）收報80.3元，升1.52%。特步（1368）收報8.58元，升4.25%。知乎（2390）收報19.2元，升5.15%。

九毛九（9922）去年純利錄近半億人幣，大跌逾八成。收報18.8元，升6.09%。

恒地（0012）基礎溢利按年減29%至96億，每股末期息維持1.3元。收報26.7元，升0.38%。

融信中國（3301）發盈警，料去年最多蝕115億人幣。收報0.62元，無升跌。

金山軟件（3888）去年盈轉虧，蝕61億人幣，派末期息0.13港元。收報29.7元，跌3.1%。

利駿（8360）向主要股東呂宇健收購順裕資產管理34%股權。收報1.56元，跌2.5%。

恒基發展（0097）去年少賺85%，息1仙。收報0.285元，升1.79%。

港鐵（0066）：港物業發展利潤成為票價調整因素，全部措施相當於去年度放棄8億元。收報37.9元，升0.13%。

榮萬家（2146）發盈警，料去年淨利潤減少43%。收報2.15元，無升跌。

眾安在線（6060）去年盈轉虧，蝕14億人幣，不派末期息。收報24.85元，升8.04%。

騰訊音樂（1698）去年第四季經調整純利按年升72.8%至14.4億元人幣。收報27.9元，跌7.31%。

比亞迪（1211）削減兩工廠生產班次，應對需求減弱。收報207.8元，升2.87%。

同程旅行（0780）去年轉虧，蝕1.46億人幣，不派息。收報16.58元，升6.69%。

銀河聯昌將融創服務（1516）評級上調至「持有」。收報3.23元，升5.21%。

破頂股表現

破頂股包括，京基金融國際（1468）創上市新高，見1.69元，收報1.66元，升2.47%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見4.21元，收報4.02元，升2.03%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.26元，收報5.18元，升1.97%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見11.14元，收報11.09元，升3.55%；華潤醫療（1515）創52周高，見8.36元，收報8.13元，跌2.05%；中興通訊（0763）創52周高，見26.3元，收報26.2元，升6.07%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；利基控股（0240）創52周高，見1.02元，收報1.01元，升10.99%；中國食品（0506）創52周高，見3.08元，收報3.05元，升2.01%；利華控股集團（1346）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升3.77%；雅迪控股（1585）創52周高，見19.68元，收報18.7元，跌1.89%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.241元，收報0.243元，跌6.54%；高山企業（0616）低見0.05元，收報0.051元，跌15%；中國生態旅遊（1371）低見0.61元，收報0.61元，跌15.28%；中國天保集團（1427）低見0.201元，收報0.201元，跌10.27%；泰和小貸（1915）低見0.48元，收報0.485元，跌4.9%；５１信用卡（2051）低見0.131元，收報0.131元，跌3.68%；京西國際（2339）低見0.24元，收報0.241元，跌2.03%；澳亞集團（2425）低見3.05元，收報3.48元，跌4.66%；保發集團（3326）低見0.193元，收報0.198元，跌3.88%。

14隻股份創52周低，其中十隻包括，中發展控股（0475）低見0.35元，收報0.39元，升2.63%；中國再生能源投資（0987）低見0.176元，收報0.176元，跌5.88%；麗豐控股（1125）低見2.65元，收報2.65元，跌1.85%；勵時集團（1327）低見0.093元，收報0.093元，跌15.45%；信懇智能（1967）低見22元，收報22.35元，跌0.22%；陽光油砂（2012）低見1.18元，收報1.18元，跌9.23%；東江集團控股（2283）低見1.4元，收報1.54元，跌1.91%；華僑城（亞洲）（3366）低見0.65元，收報0.65元，跌1.52%；永順控股香港（6812）低見0.232元，收報0.232元，跌7.2%。

異動股

上升異動股，包括，金禧國際控股（0091）收報0.032元，升52.38%；綠色能源科技集團（0979）收報0.22元，升23.6%；江山控股（0295）收報0.069元，升23.21%；中國智能交通（1900）收報0.181元，升19.08%；國茂控股（8428）收報0.44元，升18.92%；曠逸國際（2912）收報0.171元，升17.93%；耀高控股（1796）收報0.98元，升16.67%；志道國際（1220）收報0.036元，升16.13%；威華達控股（0622）收報0.295元，升15.69%。

下跌異動股，包括，綠領控股（0061）收報0.131元，跌35.15%；普天通信（1720）收報0.117元，跌26.88%；朗華國際集團（8026）收報0.25元，跌26.47%；萬星控股（8093）收報0.164元，跌25.45%；邁博藥業（2181）收報0.55元，跌22.54%；中國農業生態（8166）收報0.046元，跌19.3%；CHI HO DEV（8423）收報0.039元，跌18.75%；匯彩控股（1180）收報0.69元，跌16.87%；勵時集團（1327）見52周低0.093元，收報0.093元，跌15.45%。

 

其他報道

蓋茨：10至100年間超級AI能與人腦能力相若 甚至更好

滬深三大指數走勢分化 創板指獨憔悴

港元拆息全線向下 1個月HIBOR由升轉跌 隔夜HIBOR跌174.5點子

GameStop季內扭虧為盈 賺4820萬美元 股價盤後颷近半倍

美國正評估SVB倒閉對內地初創企業影響

Nike第三季淨收入錄12億美元 按年跌11% 

Google邀請1萬名網民 測試AI聊天機械人Bard

Hibor抽升 金管局：受近期股市、外部市場波動等影響

矽谷銀行倒閉前 向主要股東、董事等大量貸款

英偉達據報向中國推「閹割版」晶片 數據轉移速度削半

瑞士依銀行法暫停瑞信員工部分獎金發放

瑞銀據報將終止第一波士頓交易談判

港股ADR升190點 夜期高水152點 騰訊藥明生物東方海外等業績

第一信託銀行據報研究如何出售部分業務

耶倫承諾保護中小型銀行 美股升至逾兩周高 道指升316點

北水增持鐵塔 減持建行