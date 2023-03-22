耶倫承諾保護中小型銀行推高隔晚美股，港股、亞股延續升勢，恒指曾高見19775.69點，是3月13日後最高。市場關注聯儲局加息決定及言論，利率期貨顯示加息機率為81%，隱含加息幅度0.203%，上日為81.7%及0.204%。