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瑞信大股東團體：股東無權投票 屬侵犯權利

為其他瑞信股東作代理顧問的Ethos Foundation表示，瑞信、瑞銀緊急合併方案擬取消股東投票權，是侵犯股東權利，警告或嚇走機構投資者。

Ethos Foundation是養老基金和其他持股瑞信3%至5%的股東的代理顧問，日前Ethos Foundation表示，正考慮就此交易採取法律行動，但明言走法律程序的選項目前有限。

Ethos行政總裁Vincent Kaufmann表示，瑞信被倉促出售，會將瑞士向投資者提供法治保障之地的聲譽玷污。瑞士財長Karin Keller-Sutter早前指，政府促成交易，是防止瑞信徹底崩潰的必要措施，但Vincent Kaufmann反駁，指今次行為是商業干預，並在關鍵問題上取消股東投票權，即屬國家干預，如此剝奪股東權利，可謂史無前例。

Vincent Kaufmann指，這種情況代表公司管治有重大失敗，瑞士或在良好管治方面為國際投資者留下壞印象。他補充，由於擔憂市場競爭及裁員，將要求瑞士當局和瑞銀探討合併後把瑞信的瑞士子公司分拆上市。

他認為，瑞士人非常袒護企業管理層，很難就管理不善追究前管理層，除非能證明管理層隱瞞資料，並無按股東的最佳利益行動。

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