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石藥集團去年純利增近1成 末期息派11仙

石藥集團（1093）公布，集團去年收入增加11.0%至309.37億元（人民幣，下同），純利增加8.7%至60.91億元，每股基本盈利增至51.11分，末期息派每股11港仙，全年股息為每股21港仙，按年增加16.7%。