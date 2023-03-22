文章日期：2023年3月22日 12:42
石藥集團（1093）公布，集團去年收入增加11.0%至309.37億元（人民幣，下同），純利增加8.7%至60.91億元，每股基本盈利增至51.11分，末期息派每股11港仙，全年股息為每股21港仙，按年增加16.7%。
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