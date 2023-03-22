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惠譽：瑞信事件短期不會引發系統性風險

瑞信（美：CS）確認其財務報告存在內部管控失效，加上矽谷銀行被接管、瑞信大股東拒絕再增資等，上周市場對其營運出現信心危機，市場擔心事件或演變為系統性風險，評級機構惠譽博華認為，目前歐美銀行整體業財務狀況仍相對穩定，加上瑞士央行有力並及時介入，展示監管機構維護金融市場穩定、及時遏制風險在銀行系統內快速蔓延的決心，認為在短期內事件不會引發系統性風險。

惠譽博華指出，瑞信風險事件一方面有海外經濟體加息的宏觀背景，另一方面瑞信亦存在風控水平薄弱及經營不善等諸多問題。歐美銀行業財務相對穩定，矽谷銀行相對特殊經營方式引發的風險並不是銀行業普遍現象。

事件另一焦點為瑞士金融市場監管局（FINMA）將瑞信的160億元瑞郎額外一級資本（AT1）債券全額減值，與市場「股東應在資本工具投資者之前吸收損失」的認知不同，引起銀行AT1債券市場震盪。惠譽博華指，事件反映AT1在違約風險和損失嚴重程度上均顯著高於一般債務和二級資本工具，其次級劣後風險，即出事後獲賠次序靠後的風險十分顯著且不容忽視。該行將在銀行中長期債券評級中，下調AT1及優先股和永續債等其他一級資本工具的子評級，以反映政府對它們可能只會給予這些債券較小的支持。

對內地銀行業而言，惠譽博華指，瑞信業務結構上非傳統商業銀行業務，如投行、財富管理等佔比較高，而內地商業銀行以傳統信貸業務為主，該類業務面臨的最大風險類型為信用風險，市場風險對於國內銀行業的影響相對有限。且最近幾年中國實施穩健的貨幣與財政政策，通脹始終維持在溫和水平，銀行間市場流動性充裕，因此瑞信風險事件，不會對內銀造成實質負面影響。

 

 

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