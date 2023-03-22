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恒指收市升332點 見逾一周高 北水流入增兩倍

市場觀望聯儲局加息決定及言論，市場傾向相信聯儲局加息25基點，利率期貨顯示，目前加息機會達83.8%，隱含加息幅度為0.21%，與上日的81.7%及0.204%變動不大，美債息輕微回落，美匯變動不大，受制於50天線。美期、歐期向下，亞股上升，港股升幅收窄，金融、科技、消費股推高大市，三大指數連升兩日，見至少一周收市新高，大市成交微增，但北水則增兩倍，連續第11日流入。

恒指今早高開169點，高位升516點，低位升169點，高低波幅347點。

恒指收市升332點或1.73%，報19591點，大市成交金額1068億元，較上日增加4.33%，是3月20日1294.39億元成交後最多；國指升90點或1.38%，報6639點。恒生科技指數收報4009點，升1.11%。

藍籌股成交金額522.77億元，佔大市成交48.94%；科指成份股成交金額273.32億元，佔大市成交25.59%；國指成份股成交金額422.65億元，佔大市成交39.57%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.37%，至106.48億元，佔大市成交9.96%。牛熊證成交金額49.35億元，減少20%；窩輪成交金額57.12億元，增加4.79%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中芯（0981）、中電（0002）、潤啤（0291）拖累大市。

藍籌67隻升，8隻下跌，1隻無升跌。九龍倉置業（1997）升6.02%，收報44.9元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌2.13%，收報7.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報25元，升8.7%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報13.98元，跌3.85%。

恒指升穿100天線(19509.89點)，20天線(19859.97點)向下逼近250天線(19856.14點)。科指高於20天線(3989.24點)，100天線(4027.2點)得而復失。

北水南下合計淨流入30.74億元，較上日增加203.3%，淨流入金額是2023年3月20日56.92億元後最多。北水連續第11日流入，累計流入327.37億元，對上一次連續11日淨流入是2022年10月20日。南水北上合計淨流入4.79億元人民幣，較上日減少88.86%，連續第8日流入，累計流入211.57億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.68%，是3月1日後最大升幅，今曾高見19775.69點，是3月13日19791.64點後最高。今日收市報19591.43點，是3月13日後收市新高，當日報19695.97點。連升2日，累計升590.72點，對上一次連升2日是3月6日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月16日。

科指曾升最多2.71%，高見4072.6點，是3月7日4253.97點後最高。今日收市報4009.13點，是3月7日後收市新高，當日報4122.6點。連升2日，累計升138.86點，對上一次連升2日是2月2日。

國指曾升最多2.7%，是3月17日後最大升幅，今曾高見6726.88點，是3月9日6751.96點後最高。今日收市報6639.99點，是3月9日後收市新高，當日報6649.63點。連升2日，累計升170.34點，對上一次連升2日是1月26日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月16日。

午後消息股表現

和記電訊（0215）推尊尚品牌SUPREME，配合Web3.0商業生態。收報1.24元，升0.81%。

嘉華國際（0173）去年少賺60%，末期息14仙。收報2.85元，升1.79%。

石藥集團（1093）去年純利增近1成，末期息派11仙。收報8.35元，升2.45%。

潤電（0836）去年賺多2.3倍，末期息派0.376元。潤電建議分拆風電及光伏發電，將於A股上市。收報17.2元，升4.88%。

特步（1368）去年純利錄9.2億人幣，微升1.5%，末期息削逾四成。收報8.69元，升5.59%。

雅居樂（3383）發盈警，料盈轉虧，蝕最多150億元。收報1.88元，跌6%。

恒安國際（1044）去年少賺41%，遜預期，末期息0.7元。收報35.35元，跌0.14%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，包括，騰訊（0700）收報347.2元，升1.05%。藥明生物（2269）收報49.9元，升1.53%。東方海外（0316）收報130.5元，升1.4%。京東健康（6618）收報60.45元，升1.77%。中國電信（0728）收報4.21元，升1.69%。中手游（0302）收報2.05元，升1.49%。青啤（0168）收報79.4元，升0.38%。特步（1368）收報8.69元，升5.59%。知乎（2390）收報19.24元，升5.37%。

九毛九（9922）去年純利錄近半億人幣，大跌逾八成。收報18.88元，升6.55%。

恒地（0012）基礎溢利按年減29%至96億，每股末期息維持1.3元。收報26.7元，升0.38%。

融信中國（3301）發盈警，料去年最多蝕115億人幣。收報0.61元，跌1.61%。

金山軟件（3888）去年盈轉虧，蝕61億人幣，派末期息0.13港元。收報30.5元，跌0.49%。

利駿（8360）向主要股東呂宇健收購順裕資產管理34%股權。收報1.56元，跌2.5%。

恒基發展（0097）去年少賺85%，息1仙。收報0.275元，跌1.79%。

港鐵（0066）：港物業發展利潤成為票價調整因素，全部措施相當於去年度放棄8億元。收報38.15元，升0.79%。

榮萬家（2146）發盈警，料去年淨利潤減少43%。收報2.15元，無升跌。

眾安在線（6060）去年盈轉虧，蝕14億人幣，不派末期息。收報25元，升8.7%。

騰訊音樂（1698）去年第四季經調整純利按年升72.8%至14.4億元人幣。收報27.9元，跌7.31%。

比亞迪（1211）削減兩工廠生產班次，應對需求減弱。收報206.2元，升2.08%。

同程旅行（0780）去年轉虧，蝕1.46億人幣，不派息。收報16.74元，升7.72%。

銀河聯昌將融創服務（1516）評級上調至「持有」。收報3.23元，升5.21%。

破頂股表現

破頂股包括，京基金融國際（1468）創上市新高，見1.69元，收報1.64元，升1.23%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見4.21元，收報4.08元，升3.55%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.26元，收報5.17元，升1.77%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見11.18元，收報11.09元，升3.55%；華潤醫療（1515）創52周高，見8.36元，收報8.12元，跌2.17%；中興通訊（0763）創52周高，見26.5元，收報25.95元，升5.06%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；順豪物業（0219）創52周高，見1.3元，收報1.29元，升12.17%；利基控股（0240）創52周高，見1.06元，收報1.04元，升14.29%；中國食品（0506）創52周高，見3.08元，收報3.03元，升1.34%；大昌微綫集團（0567）創52周高，見0.189元，收報0.189元，升8.62%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌。

破底股方面

26隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.239元，收報0.241元，跌7.31%；中國置業（0736）低見0.13元，收報0.15元，跌1.32%；東曜藥業（1875）低見1.92元，收報1.93元，跌2.03%；高山企業（0616）低見0.045元，收報0.045元，跌25%；中國置業投資（0736）低見0.13元，收報0.15元，跌1.32%；威訊控股（1087）低見0.44元，收報0.54元，升20%；寶新金融（1282）低見0.17元，收報0.179元，升0.56%；滉達富控股（1348）低見0.075元，收報0.077元，跌10.47%；中國生態旅遊（1371）低見0.61元，收報0.72元，無升跌；中國天保集團（1427）低見0.201元，收報0.21元，跌6.25%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，HYPEBEAST（0150）低見0.325元，收報0.33元，無升跌；綠科科技國際（0195）低見0.41元，收報0.43元，升2.38%；博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，無升跌；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；中發展控股（0475）低見0.35元，收報0.38元，無升跌；包浩斯國際（0483）低見0.5元，收報0.51元，升2%；山水水泥（0691）低見1.42元，收報1.43元，無升跌；中國再生能源投資（0987）低見0.176元，收報0.19元，升1.6%；麗豐控股（1125）低見2.65元，收報2.65元，跌1.85%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，金禧國際控股（0091）收報0.028元，升33.33%；連成科技集團（8635）創52周高，見0.285元，收報0.285元，升30.73%；ECI TECH（8013）收報0.044元，升22.22%；富臨（1443）收報0.228元，升20%；國茂控股（8428）收報0.44元，升18.92%；神通機器人教育（8206）收報0.046元，升17.95%；中國藝術金融（1572）收報0.145元，升16.94%；江山控股（0295）收報0.065元，升16.07%。

下跌異動股，包括，綠領控股（0061）收報0.138元，跌31.68%；普天通信（1720）收報0.115元，跌28.13%；萬星控股（8093）收報0.163元，跌25.91%；高山企業（0616）創上市新低，見0.045元，收報0.045元，跌25%；邁博藥業（2181）收報0.54元，跌23.94%；迪諾斯環保（1452）收報0.084元，跌19.23%；中國華星（0485）收報0.23元，跌17.86%；富一國際控股（1470）收報0.089元，跌17.59%；祥生控股集團（2599）收報0.241元，跌16.9%。

 

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