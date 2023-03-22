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積金局：MPF投資瑞信AT1債佔比近乎零

瑞信（美：CS）160億瑞郎的額外一級資本（AT1）債券被全額減值，積金局回應傳媒查詢時表示，據強積金受託人提供的資料，強積金基金投資於瑞信額外一級資本債券的佔比近乎零 ，因此有關瑞銀收購瑞信的事件，對強積金計劃成員沒有任何影響，亦沒有對強積金投資構成任何風險。當局表示，會繼續密切留意事態發展，並與相關監管機構及受託人保持聯繫，以確保強積金計劃成員的利益得到保障 

事實上，AT1用於在銀行發生問題時作為資本吸收損失，被視為較高風險，而據強積金投資指引，強積金投資的債券需為BBB-級或上評級，即投資級別。瑞士監管當局宣布將瑞信AT1債券全額減值前，這些債券被穆迪評為B1、標普評為B和B+，惠譽評為BB-，均全低於投資級別，強積金應不能持有瑞信的AT1債券。

此外，穆迪發表報告，指瑞信AT1債券減值，對亞太區金融機構不會造成明顯損失。部分銀行即使持有瑞信的優先債（senior debt）和作為交易對手的債項，但也沒有持有AT1債券，這是因為監管部門不鼓勵銀行投資於其他銀行的資本證券。

穆迪又指，大多數亞太地區保險公司即使有瑞信AT1證券，持倉也相當小，而他們也只持有很少瑞信股權，這些持倉主要由投保人的資金支持。亞太區險企會持有其他銀行發行的優先債券，鑑於最近的壓力事件，按市值計算可能會有適度未實現損失，不過他們債務久期長而且多元化，意味他們有能力持有至到期日。

 

 

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