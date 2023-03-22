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特步料今年收入增長達雙位數

體育用品股特步（1368）全年業績對辦，主席丁水波更交出2023年指引，預期全年收入增長將達雙位數，利潤增長不會低於收入增長，而流水也預期將有20%以上增長，年初至今的流水顯示已全面復蘇。

據管理層指出，今年仍會加大主品牌特步的兒童業務的投入，為了搶佔兒童市場，會先做規模，增長將高於成人部分，料2023年開店達100至200家店，全年增長20至30%等，雖然毛利率較低，會抵消一點主品牌特增長，但預期主品牌毛利率仍大致平穩。

至於近年特步大力拓展多品牌，當中主打高端專業品牌索康尼 （Saucony），特步管理層表示非常看好品牌，預計2023年銷售增長雖然受基數影響，不再如以往般以倍數增長；但今年疫情過去，內地户外活動如跑步、馬拉松等重新開展，料增長仍達60至70%。管理層預期，Saucony將是四大新品牌中第一個收支平衡的新品牌，料2023年續開店30至50家。

不過丁水波指出，由於Saucony品牌定位為高端跑步人群、社會精英，故不需要亦不會大幅開舖，而是一步一步來加大店舖面積，目前店舖面積100平方米的店，未來面積會愈開愈大。至於Merrell亦會開始深入市場。

管理層強調，去年因經濟、疫情等影響，令新品牌的營運虧損較預期大，但今年會控制在1.5億元以內。

談到今年折扣及庫存情況，管理層表示，去年因疫情影響，第四季度收到很大挑戰，庫存存在壓力，但2023年因線下生意快速反彈，現在庫存已回到5個月以內水平。而相信今年上半年市場續受到中外經濟的影響，但下半年會表現更好，會加強線上線下或其他渠道的銷售。折扣方面，也不會有很深度折扣，因庫存壓力不是很大，故會有所控。

 

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