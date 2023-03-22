集團去年第四季收入約為1449.54億元，按年升1%略勝預期，經調整純利就按年升19%至297.11億元，表現略遜預期。

集團去年全年增值服務收入按年下跌1%至2875.65億元，國際市場遊戲收入增長3%至468億元，本地市場收入就按年下降4%至人1,239億元。

廣告業務方面，集團收入按年跌7%至827.29億元，其中上半年收入下跌，至年底有所恢復，其中社交及其他廣告收入按年下跌4%至720億元；媒體廣告收入亦下降20%至107億元，反映騰訊視頻廣告收入由於內容排播延後而下滑，以及複雜宏觀環境下騰訊新聞的廣告收入減少。

此外，金融科技及企業服務收入就增長3%至1770.64億元，主要是由於支付金額的增加所帶動。

「降本增效」去年成為內地科企的重心方向，騰訊去年全年收入成本按年升1%至3158億元，反映渠道及分銷成本及雲項目部署成本收緊，惟內容成本、服務器與頻寬成本有所增加，反映降本增效措施帶來的收入被視頻號服務等戰略舉措的投入所抵銷。截至去年12月底，集團共有108436名僱員，較2021年12月底的112771名僱員減少3.8%。

騰訊績前股價向好，今日收市報347.2元，升1.05%。

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